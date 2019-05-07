Источник материала: Новости Волковыска

4 и 5 мая 2019 года в украинском г. Ковель состоялся первый этап Северо-Восточной Зоны чемпионата Европы по мотокроссу в классах мотоциклов 65 и 85 кубических сантиметров и EMX Open.

Загородную трассу вблизи города железнодорожников называют одним из лучших песчаных мототреков в Европе.

В гонках приняли участие более семидесяти мотокроссменов из четырнадцати стран.

В этом году гонщики соревновались не только с соперниками, но и с погодой. Дождь быстро размыл трассу. Она стала тяжелой, а иногда и непроходимой: последний заезд в классе Open судьи вообще остановили досрочно.

В классе EMX 85 двойную победу и, как итог, первое место, праздновал латыш Эдвардс Бидзанс, вторым стал Олег Махнов и третье место у Кирилла Маслова также из Латвии.

Поздравляем земляка!

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