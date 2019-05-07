Западное дерби в День Победы

Источник материала: Новости Волковыска

9 мая стартует второй тур чемпионата Гродненской области по футболу.

В этот день состоятся четыре матча.

В группе А команда из Дятлово «Белая Русь» сыграет с «СДЮШОР-Белкард», «Мосты» принимает «Слоним-Сити». В нынешнем сезоне за мостовчан выступает ряд игроков канувшего в лету «Цементника». Это Виталий Михайленко, Дмитрий Петров, Денис Кудашкин и Анатолий Кахнович.

Центральным станет «западное дерби» - матч в Зельве, где «Чайка» принимает ФК ВФЛ «ЛІК». Начало в 14 часов.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. 5 сентября в матче 13-го тура в Волковыске была зафиксирована ничья 1:1. 20 октября в матче 28-го тура в Зельве хозяева выиграли 3:0.

В группе Б «Островец» принимает дома сморгонскую «Вилию».

Остальные матчи состоятся 12 мая.

«Лида» примет «Смену», «Кремко» - «Щучин».





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Обе волковысские дружины взяли очки на старте чемпионата