ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На каких автозаправках в Минске можно оставить одежду и обувь для нуждающихся

08.05.2019 07:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На трех автозаправочных станциях столицы можно оставить одежду и обувь для нуждающихся, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусском Обществе Красного Креста.

Ненужные, но в хорошем состоянии предметы гардероба собирают в специальные контейнеры. Они размещены на АЗС, расположенных на ул. Казимировской, Боровой, Академической.

Запаковав вещи в пакеты и заклеив скотчем, еду на заправку. Благотворительный ящик с узнаваемым знаком Красного Креста установлен рядом со входом в магазин на АЗС под пристальным наблюдением сотрудников и камеры видеонаблюдения. Он довольно габаритный и заполнен уже наполовину. Добавляю туда свою «посылку». Сотрудники АЗС подтверждают: желающих помочь ближнему много. Контейнер заполняется быстро. Баулы с вещами и обувью порой приходится складировать в подсобном помещении до приезда сотрудников Красного Креста. Они забирают вещи, отправляют их на санобработку, а затем передают нуждающимся.

Пик благотворительности приходится, как правило, на выходные, когда у многих доходят руки до уборки и наведения порядка в шкафах. На АЗС подчеркивают: все предметы гардероба чистые, заранее расфасованы в полиэтиленовые пакеты или коробки.


Председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Фадеева также отмечает, что 99 % вещей в хорошем состоянии. Лишь кое-где обнаруживаются оторванная пуговица либо мелкие пятнышки или потертости.

Справочно

Установка таких контейнеров — инициатива Белорусского Общества Красного Креста, которую оно реализовывает совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трех автозаправочных станциях столицы можно оставить одежду и обувь для нуждающихся, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Переговоры экипажа сгоревшего «Суперджета» и диспетчеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика