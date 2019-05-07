На каких автозаправках в Минске можно оставить одежду и обувь для нуждающихся

Ненужные, но в хорошем состоянии предметы гардероба собирают в специальные контейнеры. Они размещены на АЗС, расположенных на ул. Казимировской, Боровой, Академической.





Запаковав вещи в пакеты и заклеив скотчем, еду на заправку. Благотворительный ящик с узнаваемым знаком Красного Креста установлен рядом со входом в магазин на АЗС под пристальным наблюдением сотрудников и камеры видеонаблюдения. Он довольно габаритный и заполнен уже наполовину. Добавляю туда свою «посылку». Сотрудники АЗС подтверждают: желающих помочь ближнему много. Контейнер заполняется быстро. Баулы с вещами и обувью порой приходится складировать в подсобном помещении до приезда сотрудников Красного Креста. Они забирают вещи, отправляют их на санобработку, а затем передают нуждающимся.





Пик благотворительности приходится, как правило, на выходные, когда у многих доходят руки до уборки и наведения порядка в шкафах. На АЗС подчеркивают: все предметы гардероба чистые, заранее расфасованы в полиэтиленовые пакеты или коробки.









Председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Фадеева также отмечает, что 99 % вещей в хорошем состоянии. Лишь кое-где обнаруживаются оторванная пуговица либо мелкие пятнышки или потертости.





Справочно





Установка таких контейнеров — инициатива Белорусского Общества Красного Креста, которую оно реализовывает совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.







