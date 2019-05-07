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Переговоры экипажа сгоревшего «Суперджета» и диспетчеров
Источник материала: Партизан
Издание Baza
Фото: Reuters
Переговоры пилотов и авиадиспетчеров начинается с сигнала командира воздушного судна об аварийной ситуации на борту (Pan-Pan).
«Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», - сказал командир судна. В ответ он получил разрешение на снижение и заход на посадку.
Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи произошла потеря автоматического управления самолетом.
Во время захода самолета на посадку сотрудник аварийных служб Шереметьево сказал «Смотри! Ой, б**», после чего констатировали пожар в самолете.
«Наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени», — сказал один из сотрудников.
Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров,
«Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом», — сказал один из сотрудников аварийных служб Шереметьево.
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Издание Baza опубликовало расшифровку переговоров экипажа самолета SSJ-100 с диспетчерами и аварийными службами московского аэропорта Шереметьево.
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