Соболенко, Азаренко и Саснович выбыли из парного разряда на турнире в Мадриде

Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото: Reuters

Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в 1/8 финала уступили румынской паре Михаэла Бузарнеску / Ирина Бара — 6:1, 3:6, 7:10.





Соболенко и Мертенс, в марте выигравшие два парных титула в Индиан-Уэллсе и Майами, в Мадриде были посеяны под четвертым номером и стартовали сразу со 2-го круга.





Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно преодолели стадию 1/16 финала, взяв верх над дуэтом Ян Чжаосюань (Китай) / Алисия Росольска (Польша) — 7:6 (7:2), 6:1, но в 1/8 финала уступили 8-й сеяной паре Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды) — 4:6, 3:6.





Белоруска Александра Саснович и украинка Леся Цуренко в 1/16 финала победили дуэт Анетт Контавейт (Эстония) / Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 0:6, 10:4, а в 1/8 финала проиграли тандему Елена Остапенко (Латвия) / Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 1:6, 8:10.





В одиночном женском разряде из белорусок продолжает выступления лишь Александра Саснович, которая вышла в 3-й круг, где 8 мая сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.





Арина Соболенко выбыла уже в стартовом круге, Виктория Азаренко завершила выступление во 2-м раунде, а Вера Лапко — еще на стадии квалификации.



