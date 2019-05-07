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Соболенко, Азаренко и Саснович выбыли из парного разряда на турнире в Мадриде

08.05.2019 07:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович выбыли из парного разряда на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.


Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото: Reuters
Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в 1/8 финала уступили румынской паре Михаэла Бузарнеску / Ирина Бара — 6:1, 3:6, 7:10.

Соболенко и Мертенс, в марте выигравшие два парных титула в Индиан-Уэллсе и Майами, в Мадриде были посеяны под четвертым номером и стартовали сразу со 2-го круга.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно преодолели стадию 1/16 финала, взяв верх над дуэтом Ян Чжаосюань (Китай) / Алисия Росольска (Польша) — 7:6 (7:2), 6:1, но в 1/8 финала уступили 8-й сеяной паре Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды) — 4:6, 3:6.

Белоруска Александра Саснович и украинка Леся Цуренко в 1/16 финала победили дуэт Анетт Контавейт (Эстония) / Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 0:6, 10:4, а в 1/8 финала проиграли тандему Елена Остапенко (Латвия) / Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 1:6, 8:10.

В одиночном женском разряде из белорусок продолжает выступления лишь Александра Саснович, которая вышла в 3-й круг, где 8 мая сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Арина Соболенко выбыла уже в стартовом круге, Виктория Азаренко завершила выступление во 2-м раунде, а Вера Лапко — еще на стадии квалификации.


 
 
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович выбыли из парного разряда на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с...
 
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