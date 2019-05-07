«За первый год поднялся с 400 до 1000 долларов». Студенты - о своих подработках

Источник материала: Tut.by

Мы уже просили рассказать об опыте подработок тех, кто получил диплом в прошлом году. А сейчас решили узнать, как с экстра-деньгами и опытом обстоит у нынешних студентов. В принципе, неплохо. Подробнее — в материале.

Наталья Кухарева: «Считаюсь как бы главным редактором»



Фото: из личного архива

Студентка 2 курса факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства, БНТУ. Сколько зарабатывает: 78 рублей (без надбавок и премий; с ними — в районе 150).

— Так уж получилось, что мне нравится журналистика, хотя бросать дизайн даже не планирую. Примерно полтора года назад меня пригласили писать для газеты факультета. Для нее я написала одну статью, все оказалось не очень. А потом меня пригласили в Times.BNTU. Для них я написала один текст, потом — еще один…

На какое-то время наше сотрудничество прекратилось, наступило лето, и я уехала домой, в Островец. Там я писала для нашей городской газеты, общалась с журналистами. Мне даже платили за мои тексты, правда немного: около 8 рублей за статью. Это было грустно, но ладно: на первых порах мне нравилось.

Когда закончилось лето, я вернулась в Times.BNTU. Там мне платили тоже за статьи — небольшими надбавками. Получалось в районе 50 рублей. На тот момент в Times. ВNTU я работала журналистом-фрилансером. Несколько месяцев назад мне предложили работу на полставки. Одним из моих первых поручений было полностью осветить мероприятие — День открытых дверей БНТУ. В тот день я могла сделать все сама, начиная от указаний команде, что и как хотелось бы видеть в статье, заканчивая правками к публикации и подбором снимков от штатных фотографов. Уже через три часа на сайте висел красивый текст.



Фото: pixabay.com

С тех пор я официально работаю в Медиацентре БНТУ. Должность официально звучит как «оператор ЭВМ», потому что у меня пока нет должного образования. Мой оклад — 78 рублей. Есть бонусы, надбавки и так далее: в итоге получается в районе 150 рублей. Плюс-минус 20−40 рублей. Плюс сейчас я стала главным редактором газеты на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства в БНТУ. Набрала команду журналистов и развиваю в себе навыки как журналиста, так и менеджера, если это можно так назвать.

С учебой совмещать работу тяжело. Но весело! Недавно мы с одногруппницами обсуждали, что у человека есть три ветви деятельности: саморазвитие, личная жизнь и работа/учеба. Но прикол в том, что сейчас у меня, получается, четыре: и работа, и учеба, и попытки завести личную жизнь (из разряда встретиться с парнем раз в две недели), и саморазвитие (когда книгу почитаю, когда посмотрю что-то обучающее). Поэтому моя нервная система приказывает долго жить. Но, как говорится, каждый развлекается как может.

Павел Жданович: «Решил полностью "забить" на универ»

Фото: из личного архива

Студент 4 курса факультета прикладной математики и информатики, БГУ. Сколько зарабатывает: от 100 (сначала) до 1000 долларов (сейчас) в эквиваленте.

— На первом курсе я хорошо справлялся с учебой, решал все "лабы" по программированию и где-то через месяц после начала университета оформился лаборантом на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Тогда я учился там. Лаборантом я получал минимальную зарплату (это было меньше 100 долларов в эквиваленте) и почти ничего не делал. Занимала работа где-то 10 часов в неделю.

По сути я занимался обычной программистской работой, просто называлось это лаборантом. Я делал продукт, как я понял, на продажу — это была система для отслеживания работы машин. Допустим, какая-то компания на свои тракторы ставит датчики, и они собирают информацию о том, в какой промежуток времени была заправка. Так можно отследить, не сливал ли работник топливо, допустим.

Потом я перевелся на ФПМ, где учусь сейчас. Здесь возможности подрабатывать на старом месте уже не было: стало далеко ездить. Первые полгода учебы на новом факультете особо нигде не работал. Потом пытался удаленно брать заказы в интернете на фриланс-биржах — доход получался небольшим, но для меня достаточным. Сложно сказать, что я нуждался в деньгах. Просто было интересно.

Дальше я пошел на курсы в Itransition, причем особо туда не стремился: пошел один знакомый, ну и я тоже. Причем чувак, который меня позвал, не устроился. Почему? Да потому что, когда начинались курсы, надо было выбрать технологии, по которым ты будешь учиться. Чувак поленился, несмотря на лето и отсутствие пар, и выбрал то, что уже учил в универе. Хотя можно было выбрать новое. В итоге работу ему просто не нашли. Устроился он только через год. Я же место получил сразу. Вообще, это сложно назвать курсами: скорее, изучаешь все сам, просто приходишь и потом сдаешь. Так ты становишься сотрудником (если захочешь и предложат).



Фото: pixabay.com

Минимально нужно работать шесть часов в день, то есть в неделю — 30. Многим студентам это условие не нравилось: как можно работать больше 20 часов в неделю? А я работал по 40 часов в неделю и решил полностью забить на универ. Понял, что это абсолютно бесполезная вещь, а диплом как таковой не нужен. Оставшиеся годы в универе стали платформой для того, чтобы не пойти в армию. Я грезил, что мое плоскостопие второй степени превратится в третью и я стану негоден по этой причине, но мое зрение упало быстрее. По сути, я пробыл четыре года в универе, чтобы ухудшить зрение с нормального уровня до непризывного. Наверное, это единственная польза от универа, которую я получил.

Работаю в Itransition я уже почти два года. Универ «закрывать» было тяжело: даже если идешь на две пары, то сначала ты едешь на работу, потом — в универ на две пары, оттуда — обратно на работу, потом — домой и уже просто ложился спать. Пропускал все что можно, и все равно на какую-то личную жизнь времени не было. Ну я и забил. Поставил перед собой цель — мне нужен опыт, не столько деньги даже. Пусть лежат — пригодятся.

Не думаю, что работать вместо пар — значит пропускать студенческую жизнь. Все-таки без бабла и не потусишь особо. Вывод, который я сделал: надо было идти работать сразу после первого курса, а так я год потерял.

Мария Буц: «Родители тоже хотят пожить для себя, а не для меня»

Фото: из личного архива

Студентка 2 курса факультета электронно-информационных систем, БрГТУ. Сколько зарабатывает: от 300 рублей.

— Я учусь на специальности «искусственный интеллект», но на данный момент моя подработка никак не связана с будущей профессией. Я долго занималась танцами, и когда во время моего первого курса в студию, где я занималась, нужен был хореограф, меня и еще несколько человек пригласили уже не только заниматься, но и тренировать других.

Получается, работа нашла меня сама. Я сразу согласилась: и так собиралась искать подработку. Для меня это стало большой возможностью, потому что так можно меньше зависеть от родителей. Да и им не надо много вкладывать в меня, ведь за 11 класс было потрачено немало денег на репетиторов.

На первом курсе совмещать с учебой было гораздо легче. У нас в университете учеба в две смены. Когда мы учились с утра, оставался свободный вечер — и ты можешь не только учиться, но и делать что-то еще. Сейчас у меня вторая смена, поэтому я могу подрабатывать или совсем поздно вечером, или по выходным. Так и делаю. Но мне повезло, что хотя бы расписание у меня гибкое: я сама ставлю расписание детям — и они приходят ко мне на занятия.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Правда, иногда бывает, что нужно идти на работу, но завтра предстоит сдавать кучу работ. Приходится все делать по ночам, отчего падает и успеваемость, и настроение. С одной стороны, хочется учиться, ведь в дальнейшем планирую заниматься чем-то, связанным именно с искусственным интеллектом. С другой — так я сильно устаю, но бросать то, что начала, не в моих правилах. Соответственно, иногда нужно расставлять приоритеты.

На третьем курсе я хочу найти подработку, уже связанную с моей специальностью. Будет очень классно, если получится совмещать ее с моей нынешней подработкой, потому что танцы — одно из моих любимых дел. Тем более, когда начинаешь преподавать, втягиваешься в это — и начинает нравиться еще больше.

Нынешняя зарплата меня полностью устраивает: мне кажется, она средняя для хореографа. И всегда разная — это зависит от количества групп, где ты ведешь, плюс от количества человек в них. Если к заработку добавить стипендию (сейчас это 81 рубль), то получается сумма, которая позволяет мне практически не зависеть от родителей. Это хорошо, ведь они тоже хотят пожить для себя, а не для меня и моей учебы.