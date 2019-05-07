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В Дубровенском районе начнут производить резной торф

08.05.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе начнут производить резной торф

Уникальный для Беларуси вид продукции — резной торф — начнет производить в ближайшее время цех подготовки торфа «Осинторф»» филиала «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго. Для освоения нового месторождения «Щербинский мох» близ деревни Шуховцы Дубровенского района площадью 64,3 га создано дополнительно 5 новых рабочих мест, закупается новая техника.
—Это экспортоориентированная продукция для изготовления специфических грунтов, — рассказывает начальник цеха Андрей Гавриленков. — Уникальность резного торфа в высокой способности по¬глощать и удерживать влагу. Его производят путем вырезания из торфяной залежи блоков специальным механизмом. Продукция из резного торфа имеет идеальную для выращивания растений крупноволокнистую и комковатую структуру.

Первоначальную прибыль от реализации нового вида продукции уже в 2019 году планируют получить порядка 45 тыс рублей. Всего за сезон резного торфа будут производить 4 тыс. тонн. А пока осинторфские и дубровенские торфодобытчики трудятся на месторождении «Осиновское». На сегодняшний день в эксплуатации цеха 307 га. К слову, на Осиновские болота, для обеспечения топливом первенца отечественной энергетики БелГРЭСа, почти 9 десятков лет назад требовалось более десяти тысяч рабочих. Их набирали по всей стране, расселяли в 11 специально построенных «номерных» поселках, к которым прокладывались линии узкоколеек. В первом размещалась больница, во втором — клуб, в восьмом — детский сад… А центром интернационального поселка торфодобытчиков стало бывшее поселение Остров Юрьев, переименованное в Осинторф. В нем возвели школу, библиотеку, столовую, амбулаторию…

Сегодня коллектив предприятия — 35 человек. Столько же единиц техники на балансе. Показали мне образцы выпускаемой продукции: фрезерный торф для пылевидного сжигания, торф для приготовления компоста, кусковой — для отопительных нужд населения и предприятий ЖКХ, грунты для подкормки растений. За 2018 год добыли более 30 тыс. тонн торфа (в день могут осваивать до 800 тонн!). Топливный торф реализуется УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», «Мини-ТЭЦ Барань», вывозится на станцию «БелГРЭС». За прошлый год прибыль от реализации продукции составила 75,4 тыс рублей. Это 106% к уровню 2017 года. В планах же на 2019 год — получить прибыль от реализации не менее 126 тыс рублей.

Добывают торф на Осиновских болотах послойно-фрезерным способом, который был изобретен еще в советское время.
— Участок режется по периметру каналами, вода откачивается, а вся растительность на поверхности выкорчевывается, — рассказывает Андрей Гавриленков. — Эта подготовка занимает три-четыре года.
На готовые карты (так называются участки) выходят машины. Сначала торф фрезеруют до глубины 3-4 см. Затем его подсушивают на солнце, после чего по этому же пути идет трактор с ворошилкой — переворачивает торф, чтобы он просыхал с другой стороны. Так дважды. Валкователь собирает рассыпанный торф в вал. Цикл добычи — двухдневный.

Потом в дело включаются уборочная и штабелирующая машины, которые укладывают продукт в штабеля. За сезон происходит 23 цикла уборки торфа с карт, снимается 50-60 см слоя.
— Никогда не думал, что свяжу свою жизнь с добычей торфа, — говорит молодой специалист предприятия Дмитрий Королев. — Но мне это дело пришлось по душе. Немаловажно и чуткое отношение грамотного руководства, хорошие условия труда и одна из самых высоких в районе заработных плат.
К слову, за 3 месяца текущего года она выросла на 21%.
Уроженец Дубровно, выпускник землеустроительного факультета БГСХА работает в цехе первый год. Ему доверили ответственную должность мастера. Зона деятельности Дмитрия — подготовка полей, сушка, реализация, доставка продукции.
—Самое сложное на первых порах было — найти общий язык с людьми и освоить технологии добычи торфа, — констатирует мастер. — Но теперь все это позади, главное — быть ответственным, дисциплинированным, четко понимать поставленные перед тобой задачи и решать их с умом.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Уникальный для Беларуси вид продукции — резной торф — начнет производить в ближайшее время цех подготовки торфа «Осинторф»» филиала «Белорусская
 
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