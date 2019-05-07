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«У полных есть секс». Блогер обиделась на слова комика и рассказала про интимную жизнь

08.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярный английский комик и ведущий Джеймс Кордон недавно в интервью сказал: «Если вы пухленький, толстый или большой, у вас никогда не будет секса». Его резкие слова обидели Эмму Тамсин Хилл, 22-летнюю блогера из Престона. «У полных есть секс», — рассказала девушка в противовес британскому таблоиду The Sun.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emma Hill (@emmatamsinhill) 20 Дек 2018 в 11:36 PST

Девушка провела подростковые годы с ненавистью к себе и своему телу. Она признается, что в любую погоду носила две пары колготок, чтобы выглядеть немного меньше.

— В моем детстве не было кумиров среди звезд, похожих на меня. Я ненавидела себя, потому что не видела кого-то, как я, среди других. Когда я взрослела, репрезентация секса с полными была только негативной. Например, в сериале «Друзья» и «Остине Пауэрсе» была Толстая Моника. И общество воспринимало нас, полных, как шутку.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emma Hill (@emmatamsinhill) 7 Дек 2018 в 10:56 PST

Но сейчас многое меняется. У Эммы 53 тысячи подписчиков в инстаграме и 85 тысяч на YouTube, где она спокойно делится подробностями личной жизни, рассуждает о теле и стереотипах и выкладывает откровенные снимки.

— У меня отличная сексуальная жизнь, но потребовалось время, чтобы наладить ее: полюбить свое тело, найти подходящего мужчину, который со мной не из-за какого-то фетишистского интереса. И сейчас я могу счастливо сказать: у меня прекрасный секс. Если ты большого размера, то это не обязательно значит, что секс проходит в кромешной темноте в ограниченных позах. Поэтому я говорю своим подписчикам: попробуйте, все что хотите.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emma Hill (@emmatamsinhill) 24 Фев 2019 в 9:21 PST

Эмма встречается с «худым» парнем. Ему 23 года, он работает в супермаркете и живет в Лондоне. Молодые люди познакомились два года назад, но встречаться начали спустя время.

— Конечно, мы можем заниматься сексом в любой позиции, но нужно постоянно менять их, чтобы понять, что друг другу подходит лучше. Раньше меня всегда смущало, когда мужчины касались моего живота. Один раз, когда Брэндон целовал мой живот, я попросила его прекратить. Но он ответил: «Почему? Это всего лишь часть тела, я люблю тебя, а значит, и каждую часть тебя. Такое мнение позволило и мне посмотреть на себя по-другому.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emma Hill (@emmatamsinhill) 18 Апр 2019 в 10:22 PDT

 
 
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История британской блогерши, которая обиделась на слова британского комика Джеймса Кордона
 
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