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Смертельное ДТП в Бешенковичском районе: 3 пассажира погибли, пьяный водитель выжил
Источник материала: Tut.by
По данным следствия, сегодня, 8 мая, около 00 часов 30 минут мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, двигался на автомобиле по дороге «Н 2000 Бешенковичи-Асовец». На 2 км дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграмм-канале.
В результате ДТП три пассажира (27-летний и 26-летний мужчины, и 23-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Ещё одна 33-летняя пассажирка с телесными повреждениями госпитализирована.
Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц).
Если вы стали очевидцем данного ДТП, следствие просит сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной части УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).
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На 2 км дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
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