«В школе запрещают конфеты». Как на самом деле едят в США

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY поговорил с американским экологом и педагогом Шэри Л. Уилсон о том, как на самом деле едят в США и что делают для того, чтобы научить всех питаться лучше.





Визит Шэри Л. Уилсон организован посольством США в Республике Беларусь.

— Правда, что среднестатистический американец ест фастфуд и запивает его газировкой?

— Я бы сказала, что нет. Есть те, кому нравится такой тип питания, но многие стараются питаться здоровее. У нас сейчас больше вегетарианцев и веганов, чем когда-либо. Многие следят за питанием не только ради веса и фигуры, но с мыслями об экологии, гуманном обращении с животными.

Средний американец не ест фастфуд каждый вечер. И даже не каждую неделю. Набирают популярность заведения, где можно перекусить так же быстро, как в ресторанах фастфуда, но здоровой едой — например, супом.

— Какие проблемы с питанием в США самые важные?

— Вопрос лишнего веса все еще актуален. Причина не только в питании, но и в недостатке физической активности. Американцы не ходят так много, как европейцы. У нас больше машин, мы не привыкли добираться на работу на велосипеде или пешком. Ожирение вызывает другие проблемы со здоровьем — от диабета до болезней сердца.

Но прогресс есть: у детей до трех лет уровень ожирения снизился. Среди ребят старше с лишним весом каждый третий. Среди взрослых — таких больше трети.

Одна из причин, по которой американцы все еще едят фастфуд, — в том, что у них нет доступа к супермаркетам с фруктами, овощами, свежим молоком и так далее. Это называется «продовольственной пустыней» — у тебя нет машины, ты живешь в километре от нормального магазина, а еду покупаешь на заправке, где все пакетированное и переработанное. Города стараются формировать партнерство с бизнесом, чтобы супермаркеты со здоровой едой открывались и там, где живут люди с более низким доходом. Есть еще так называемые мобильные рынки — грузовики, с которых продают фрукты и овощи.









































— Насколько фастфуд дешевле здоровой, органической еды?

— Честно говоря, фастфуд у нас тоже недешевый. Но органическая еда дороже. Свежие овощи стоят дороже замороженных, хотя их питательная ценность абсолютно одинакова. Думаю, органическое яблоко стоит в два-три раза дороже обычного.

Зато за органическими продуктами строгий контроль: законодательство четко определяет критерии, которым должна соответствовать такая еда. Инспекция изучает не только ферму, претендующую на выращивание органических продуктов, но и соседние: есть ли там пестициды, могут ли они разноситься ветром? На то, чтобы получить сертификат, может уйти несколько лет.

Сложнее с так называемыми «натуральными», как пишут на упаковке, продуктами. Если яблоко выросло на дереве, оно натуральное? Да. Но было ли дерево обработано какими-то химическими удобрениями? Этого мы не знаем.

— Правда ли, что выбирать нездоровую еду американцев заставляет «сахарное лобби», «жировое лобби» и так далее?

— Думаю, в этом есть доля правды. Например, производители сухих завтраков нацелены на то, чтобы рекламироваться детям: если ты полюбил этот продукт ребенком, вероятно, будешь есть его всю жизнь — и своих детей к нему приучишь. С маркетинговой точки зрения это хороший ход. Но мы, потребители, должны решать за себя.

Думаю, в Штатах мы достигли успехов с маркировкой продуктов: многие внимательно читают этикетки, проверяют, есть ли в составе определенные красители или консерванты.

Особенно внимательным надо быть, когда покупаешь витамины — или то, что продается как витамины. То есть, например, на упаковке может даваться обещание, но мелким шрифтом внизу будет указано: «Вообще-то научных доказательств у нас нет». И если ты смотришь на этикетку внимательно, заметишь надпись.





На этикетках также указывается размер порции — и здорово, что он становится ближе к реальности. Раньше ты мог купить пачку печенья и увидеть, что порция — это две печеньки. Но кто столько съест? Сложно остановиться на двух печеньях, это не в человеческой природе. Теперь тенденция к тому, что производитель на самом деле думает о том, сколько можно съесть людям и сколько они употребят на самом деле.

— Как еще американцев убеждают питаться здоровее?

— Я думаю, больше рассказывают о питании — с тех пор, когда стало ясно, насколько серьезна проблема с ожирением. Образ жизни теперь настолько нездоровый, что продолжительность жизни наших детей и внуков будет короче нашей, если ничего не изменить. Этого раньше никогда не случалось в США. Продолжительность жизни всегда росла. Такой факт на многое открывает глаза.

В школах предлагают обеды с меньшим содержанием сахара, соли, жира. Блюда, где больше овощей. Одно из неизбежных последствий такого решения — еда детям нравится меньше. Тарелки не остаются пустыми. Это другая важная проблема: в США выбрасывают около 40% произведенной еды, что очень плохо, учитывая ресурсы, потраченные на ее производство и транспортировку. Магазины передают непроданные продукты в продовольственные банки, чтобы те бесплатно раздали еду нуждающимся.







— До окончания срока годности?

— У нас указывается еще одна дата, «Best Used By» — не срок годности, а день, до которого продукт будет лучше по своим вкусовым качествам. После его все еще можно есть, но он не будет таким свежим. Супермаркеты стараются ориентироваться на эту дату: если продать продукт раньше не удалось, они постараются от него избавиться, хотя он все еще будет съедобным. Никто не раздает испорченную еду, это чревато исками.

— Правда ли, что в американской школе не купишь шоколадку?

— Да, многие школы избавились от вендинговых автоматов, чтобы у детей не было возможности купить конфеты или газировку, съесть что-то до обеда и перебить аппетит. Где-то даже запрещают ученикам приносить конфеты или торт на свой день рождения, чтобы угостить одноклассников — кажется, это уже немного перебор. Но дети могут захватить в класс здоровый перекус.





— Например, раздать на день рождения яблоки?

— Да, хотя для детей это уже не так заманчиво. Кому-то из родителей не нравится такой подход, но многие его поддерживают.

— Это такой парадокс: с одной стороны, США впереди многих стран в области диетологии. С другой стороны, такой высокий уровень ожирения. Почему так?

— Хороший вопрос. Мне кажется, дело в том, что людям все еще не хватает времени, чтобы правильно питаться: они хватают то, что под рукой, не задумываясь о питательной ценности. Но даже для взрослых сейчас есть курсы по кулинарии и садоводству: если ты что-то вырастил сам, с большей вероятностью это попробуешь. И мне кажется, мы начинаем справляться лучше.