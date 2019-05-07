Очки на голове - безвкусица. Как правильно носить этот аксессуар, рассказывает эксперт по этикету

Источник материала: Tut.by

Самые дорогие солнцезащитные очки в мире стоят 408 000 долларов. Это совместный продукт швейцарской компании Chopard и дизайнеров бренда De Rigo Vision. В дужках таких очков содержится 60 граммов 24-каратного золота, а логотип компании — буква «С» инкрустирован 51 бриллиантом весом 4 карата.

«Но даже самые дорогие и модные очки могут испортить вашу репутацию, если носить их неправильно», — говорит специалист по этикету Татьяна Гладкая . Что же нужно знать об этом аксессуаре, чтобы держать марку и в люксовых очках, и в экземплярах из ларька? И можно ли носить очки на голове, если очень хочется? Давайте разбираться.

Татьяна Гладкая / Фото: Олег Киндер

С глаз долой при разговоре

По правилам этикета солнцезащитные очки нужно снимать при любой, даже самой короткой беседе. Прятать глаза без причины, общаясь с человеком — моветон. И это не прихоть, а научно подтвержденный факт.

Так, известный австралийский писатель, автор серии книг о невербальной коммуникации Аллан Пиз утверждает, что с помощью мимики, жестов и поз передается 55% процентов информации. Наши глаза — короли мимики. Они способны выдать фальшивую улыбку, страх, зависть, ненависть, презрение, а также рассказать о радости, счастье, удивлении и других эмоциях. Солнцезащитные очки — тот самый щит, за которым скрываются чувства. Комфортно ли будет собеседнику общаться с вами, не понимая, что вы испытываете в момент разговора? Конечно нет.

Поэтому, если хотите проявить вежливость, дружелюбие, участие, снимайте темные очки во время диалога.

Обязательно снимайте солнцезащитные очки, когда случайно или намеренно встречаете знакомого на улице и здороваетесь с ними. Скрывать глаза в момент первого контакта — значит проявлять пренебрежение. Даже на пляже, под палящим солнцем, здороваться лучше без очков.

Если встреча не минутная и вы продолжаете беседовать с другом, тогда очки можно вновь надеть.

Но не стоит использовать этот аксессуар во время очень важного, эмоционального разговора. Вашему визави будет очень сложно общаться, ведь он не поймет насколько вы искренни, какие эмоции сейчас вы переживаете. Возникнет чувство дискомфорта, и, скорее всего, разговор обострится или не принесет ожидаемых результатов.

Не прячьте взгляд, даже когда к вам на улице подошел незнакомый человек, чтобы уточнить нужный ему адрес. Снимите очки, вежливо ответьте и идите дальше по своим делам. Если вы обращаетесь к прохожему, также не забывайте правила приличия: начинать разговор нужно с приветствия, а заканчивать благодарностью и пожеланием хорошего дня. И всё это с открытым взглядом.

Но есть категория людей, которым снимать очки при разговоре с людьми не положено по долгу службы. Это касается некоторых представителей органов правопорядка. Например, в США темные очки — часть экипировки военных и полицейских. Их очки обладают особой прочностью: оправа сделана из огнеупорного пластика, а линзы способны выдержать попадание пули, летящей со скоростью 170 метров в секунду.

Полицейские носят очки не только в целях безопасности, но и для того, чтобы скрыть свой взгляд от собеседника, который может оказаться преступником. Нарушителю закона ни к чему читать в глазах правоохранителя страх, панику или другие эмоции.

В помещении и за столом

Безусловно, солнцезащитные очки необходимо снимать в помещении. Там нет солнца, значит, и защита от него не нужна. Темные очки в помещении — моветон. Если, конечно, вам не нужно их носить по состоянию здоровья. Также не стоит носить темные очки, если в них нет никакой необходимости, например, в пасмурную погоду, и тем более ночью в клубе. Это давно немодно и неуместно.

Однако и тут есть исключения. Игроки в покер за столом часто остаются в солнцезащитных очках. Так они скрывают эмоции, которыми может воспользоваться соперник и понять расклад игры. Официальными правилами это не запрещено. Но пока одни пользуются таким послаблением, другие говорят, что темные очки делают игру в покер неинтересной и менее захватывающей, особенно для зрителей и телезрителей.

А следующий пункт касается каждого: очки не должны лежать на обеденном столе. Где бы вы ни были, какой бы ни была ваша компания, не кладите их на стол. Так же как и телефоны, ключи, брелоки, сумочки, кошельки. Личным вещам не место рядом с тарелками и приборами. Это нарушение правил столового этикета.

Очки не в вашу пользу

Но куда же девать очки, когда они временно не нужны — если забегаешь в метро или заходишь в магазин? К сожалению, в большинстве случаев их надевают на голову.

Во-первых, это удобно: одним движением руки можно «переселить» очки с глаз на голову. Там они в безопасности.

Во-вторых, это «красиво». Да, так думают многие. Например, дамы, которые в кафе или на улице аккуратно помещают солнцезащитные очки на голову, поправляют прическу, чтобы волосок лежал к волоску. В этом случае очки становятся украшением для волос, заменяют обруч или заколку. Кстати, историк моды Александр Васильев считает, что очки на голове — это экспортная замена кокошников.

Если рассматривать новейшую историю, то привычка носить темные очки в качестве аксессуара для волос появилась в начале нулевых, когда очки были далеко не у всех и прятать такую красоту и признак достатка очень не хотелось.

В-третьих, так делают если не все, то многие. Кто-то потому что удобно, кто-то потому что красиво. А именно окружение формирует наши привычки.

Жабьи глазки или шлем

Конечно, очки на голове — не нарушение этикета. Это не делает никого невоспитанным или недружелюбным. Ни в коем случае!

Но этот аксессуар, используемый не по назначению, может испортить весь образ, сделать его странным и неуместным. Например, совершенно удивительно смотрится ансамбль из строгого делового костюма или коктейльного платья и очков на голове.

В недоумение приводят фотографии модных экспертов, стилистов, бизнес-тренеров в помещении с очками на голове. Иногда это похоже на то, что на макушке появились жабьи глазки, иногда кажется, что надет шлем, это зависит от формы очков.

Формально правило «не носи темные очки там, где нет солнца» соблюдено, но, как говорится, осадок остался. Ведь с очками на голове создается впечатление небрежного отношения к себе и своему образу. А это не добавляет очков репутации и даже может негативно повлиять на исход важной деловой встречи. Поэтому, если хотите сохранить товарный вид очков и чистоту своего образа, от такой привычки лучше отказаться.

Как лучше

Посмотрите на примеры того, как с темными очками поступают даже самые занятые люди. Например, Шейха Моза — бизнес-леди, общественный и политический деятель, жена эмира Катара — постоянно носит этот аксессуар, ведь в Катаре без него не обойтись. И всегда носит на лице, никогда на голове. Шейху Мозу часто называют иконой стиля, и она не портит свой образ вредной привычкой.

Обратите внимание на манекены в магазинах. Они демонстрируют комплекты, которые сразу хочется примерить и купить. Это самые выгодные сочетания элементов одежды, и вы вряд ли увидите в этих луках очки на голове. Стилисты и менеджеры понимают, что это негативно скажется на продажах, ведь очки на голове не добавляют образу ни элегантности, ни шика.

Еще один аргумент против: ношение очков на голове укорачивают срок их службы. Дужки растягиваются и разбалтываются, а стекла пачкаются с внутренней стороны из-за кожного жира и средств для укладки волос.

Кстати, вешать очки на горловину рубашки, майки или блузки — не лучшее решение. Причина та же — это аксессуар исключительно для защиты глаз от солнца, а не брошь или кулон.

Экспериментируйте с образом: приобретите темные очки на цепочке. Это интересное и актуальное решение.

Чехол — идеальное решение

В идеале — приобретите твердый чехол. Это необходимый аксессуар, который поможет решить проблему сохранности очков и вашего образа. Когда «расставание» с очками кратковременное, например, нужно поприветствовать знакомого, просто держите очки в руке. Заходите в метро, магазин, кафе — положите их в твердый чехол, а чехол — в сумку. На эту манипуляцию уйдет не более 15 секунд. Проверено на себе.