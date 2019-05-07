Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Накануне Дня Победы 4 мая председатель райисполкома Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко навестили ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Все меньше остается тех, кто воевал на фронте, с оружием в руках освобождал Родину и отстоял мир на европейском континенте. Да, время неумолимо. Но по счастью еще есть среди нас живые участники военных событий 1941-1945 годов.





В нашем районе сегодня проживает 24 участника войны. Глава района Сергей Гвоздь и депутат Евгений Адаменко вместе с председателем райсовета ветеранов Николаем Буценко и начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инной Сафроновой посетили семерых из них.

Иван Митрофанович Федосенко – участник боев на Малой земле, освобождал Украину и Чехо-Словакию. Мать получила на него похоронку. Но он выжил – всем смертям назло! И сегодня ветеран в строю. Он часто выступает перед молодежью – призывниками, учениками школ и учащимися колледжа и лицея. Много читает, являясь членом Общества любителей книги, пару лет назад окончил заочную православную семинарию.

Иван Николаевич Соловей – труженик тыла. По возрасту и росту его не призвали в армию, но свою лепту в Победу он вносил на трудовом фронте, работая на вагонном участке железной дороги. Награжден орденом «Знак Почета» и трудовыми медалями.





Галина Алексеевна Леликова с февраля по декабрь 1945 года работала в эвакогоспитале №2896, который входил в состав действующей армии. А после войны 40 лет отдала мирному труду.

Борис Григорьевич Семенов на фронт попал в 18 лет. Был призван в действующую армию прямо с места работы, воевал на 3-м Прибалтийском фронте, награжден орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, медалью «За отвагу». Получил тяжелое ранение. А по возвращению домой еще много лет трудился в Клубе железнодорожников станции Калинковичи.

Антонина Григорьевна Чижик в годы войны в партизанском отряде Горина. А после войны 42 года трудилась в образовании Житковичского района.





Семен Семенович Целуйко воевал с февраля по май 1945 года, а потом еще три с половиной года служил в Советской Армии. А потом многие годы работал мастером леспромхоза, рабочим по заготовке древесины, техником по строительству, прорабом и инженером РСУ-3. Общий трудовой стаж более 46 лет.

Тимирьян Гильмиярович Миндияров в войну был наводчиком-артиллеристом знаменитых «Катюш», воевал на 4-м Украинском фронте, освобождал Украину и Чехо-Словакию, награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги».

Каждого из них глава района Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Евгений Адаменко поздравили с наступающим знаменательным праздником, поблагодарили за вклад в Великую Победу и самоотверженный труд по восстановлению страны в послевоенные годы.

Александр Веко.