ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

08.05.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

У ветерана войны Ивана Федосенко

Накануне Дня Победы 4 мая председатель райисполкома Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко навестили ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Все меньше остается тех, кто воевал на фронте, с оружием в руках освобождал Родину и отстоял мир на европейском континенте. Да, время неумолимо. Но по счастью еще есть среди нас живые участники военных событий 1941-1945 годов.

 

Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

Сергей Гвоздь и Иван Соловей

В нашем районе сегодня проживает 24 участника войны. Глава района Сергей Гвоздь и депутат Евгений Адаменко вместе с председателем райсовета ветеранов Николаем Буценко и начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инной Сафроновой посетили семерых из них.

Иван Митрофанович Федосенко – участник боев на Малой земле, освобождал Украину и Чехо-Словакию. Мать получила на него похоронку. Но он выжил – всем смертям назло! И сегодня ветеран в строю. Он часто выступает перед молодежью – призывниками, учениками школ и учащимися колледжа и лицея. Много читает, являясь членом Общества любителей книги, пару лет назад окончил заочную православную семинарию.

Иван Николаевич Соловей – труженик тыла. По возрасту и росту его не призвали в армию, но свою лепту в Победу он вносил на трудовом фронте, работая на вагонном участке железной дороги. Награжден орденом «Знак Почета» и трудовыми медалями.

 

Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

Евгений Адаменко, Сергей Гвоздь и Борис Семенов

Галина Алексеевна Леликова с февраля по декабрь 1945 года работала в эвакогоспитале №2896, который входил в состав действующей армии. А после войны 40 лет отдала мирному труду.

Борис Григорьевич Семенов на фронт попал в 18 лет. Был призван в действующую армию прямо с места работы, воевал на 3-м Прибалтийском фронте, награжден орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, медалью «За отвагу». Получил тяжелое ранение. А по возвращению домой еще много лет трудился в Клубе железнодорожников станции Калинковичи.

Антонина Григорьевна Чижик в годы войны в партизанском отряде Горина. А после войны 42 года трудилась в образовании Житковичского района.

 

Спасибо за подвиг в бою и труде, спасибо за мирное небо! Сергей Гвоздь и Евгений Адаменко посетили ветеранов войны

В гостях Семена Целуйко

Семен Семенович Целуйко воевал с февраля по май 1945 года, а потом еще три с половиной года служил в Советской Армии. А потом многие годы работал мастером леспромхоза, рабочим по заготовке древесины, техником по строительству, прорабом и инженером РСУ-3. Общий трудовой стаж более 46 лет.

Тимирьян Гильмиярович Миндияров в войну был наводчиком-артиллеристом знаменитых «Катюш», воевал на 4-м Украинском фронте, освобождал Украину и Чехо-Словакию, награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги».

Каждого из них глава района Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Евгений Адаменко поздравили с наступающим знаменательным праздником, поблагодарили за вклад в Великую Победу и самоотверженный труд по восстановлению страны в послевоенные годы.

Александр Веко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня Победы 4 мая председатель райисполкома Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кошельки кожаные портмоне в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика