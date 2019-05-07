На два брака — один развод. Почему в Беларуси распадаются семьи?

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Заявление о расторжении брака чаще подают женщины. 88% всех разводов происходит в городских семьях. Эксперт в области демографии Анна Ящук отмечает, что за последние годы появилась новая причина разводов — нежелание одного из супругов иметь детей.





— В Беларуси по-прежнему много разводов, хотя за последние десять лет наблюдается тенденция к небольшому снижению: было около 60% разводов на тысячу семей, сейчас — около 50%, — говорит кандидат экономических наук, эксперт в области демографии и семейной политики Анна Ящук. — Незначительное падение связано с увеличением возраста вступления в брак, то есть вступление в брак становится более осознанным решением.





По данным Белстата, средний возраст вступления в брак мужчин 28,1 года, женщин — 26. Позже всех вступают в брак минчане (28,9 года у мужчин и 27,1 года у женщин), раньше всех — жители Брестской области (27,3 года у мужчин и 25 лет у женщин). Для сравнения: в 2005 году средний возраст женщины, которая впервые выходила замуж, был 23,5 года, а мужчины — 25,7 года.





В 2018 году в ранний брак (до 18 лет) вступили 62 парня и 443 девушки, причем две девушки на тот момент уже были в разводе. Чаще всего ранние браки заключаются в Гомельской области.





Поздний брак (после 60 лет) в прошлом году заключили 1480 мужчин и 939 женщин. Чаще всех женятся пенсионеры в Минске.





Если посмотреть на статистику разводов, в 2000 году распадалось около 70% семей, в 2018 году — 54%. Больше всего разводов приходится на Витебскую область (595 на тысячу семей), далее идут Минская, Могилевская, Гомельская, Гродненская области и город Минск . Меньше всего разводов в Брестской области (503 на тысячу семей).





Закон не определяет, по каким причинам можно развестись. В Кодексе о браке и семье есть только общее указание, что брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.





Однако основные причины все же можно выделить, отмечает Анна Ящук:





— Злоупотребление алкоголем, семейно-бытовые конфликты, в том числе рукоприкладство, неудовлетворенность бытовыми условиями, отсутствие жилья, измена.





В последние годы появилась еще одна причина — нежелание одного из супругов иметь детей. По словам эксперта, личный опыт семьи, в которой рос ребенок, также может повлиять на его поведение в будущем.





— У ребенка формируется определенная модель поведения. Если один родитель настраивает ребенка против другого родителя, это может сформировать негативный образ противоположного пола. Другое дело, если родители спокойно объясняют ребенку: «Так случилось, не повторяй наши ошибки».





По мнению эксперта, государству следует создавать благоприятные условия для семей, запретительные меры в этом вопросе не помогут.





— В Гродненской области реализуется проект, когда молодым семьям, которые решили расторгнуть брак, предлагают пройти консультацию у психолога. Первые результаты положительные, некоторые семьи решили дать второй шанс своим отношениям, — отмечает Анна Ящук. — Нужно помогать молодым семьям на старте, и не только многодетным. Даже если в семье один ребенок, а живут они в общежитии в комнате девять метров, если семья ответственная, вряд ли у них появится второй или третий ребенок. Поэтому нужно снижать ставки по кредитам, расширять возможности для арендного жилья. Вопрос непростой и не решается мгновенно, ведь социальное обеспечение зависит от экономического развития страны.





Спрогнозировать, как будет меняться статистика по разводам, по словам эксперта, сложно, поскольку на это влияет множество факторов — традиции, образ жизни, социальное обеспечение.





— Но с учетом того, что возраст вступления в брак в целом по стране растет, можно ожидать, что количество разводов существенно не увеличится, — заключает Анна Ящук.



