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США направят корабль к берегам Венесуэлы

08.05.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране, сообщает Reuters со ссылкой на американские власти.




Вице-президент США Майк Пенс заявил, что судно Comfort будет послано для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

"В июне по распоряжению президента Дональда Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки", – сказал политик.

Пенс отметил, что судно будет предоставлять медицинскую помощь венесуэльским беженцам.

В прошлом году США уже направляли в Южную Америку госпитальный корабль. Тогда он совершал остановки в Гондурасе, Эквадоре, Перу и Колумбии, пишет telegraf.by

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.




 
 
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США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране, сообщает Reuters со ссылкой на американские...
 
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