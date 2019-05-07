США направят корабль к берегам Венесуэлы













Вице-президент США Майк Пенс заявил, что судно Comfort будет послано для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.





"В июне по распоряжению президента Дональда Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки", – сказал политик.





Пенс отметил, что судно будет предоставлять медицинскую помощь венесуэльским беженцам.





telegraf.by В прошлом году США уже направляли в Южную Америку госпитальный корабль. Тогда он совершал остановки в Гондурасе, Эквадоре, Перу и Колумбии, пишет





Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.





К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.











