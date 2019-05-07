Бывший вратарь хоккейной сборной Чехии покончил с собой





Адам Свобода. Фото: Stanislav Souček, mountfieldhk.cz





Воспитанник хоккейной школы Брно родился 26 января 1978 года. Он начал хоккейную карьеру в родной «Комете», позже перебрался в пражскую «Спарту». В 1997—2004 годах выступал за «Пардубице», где и обосновался. Он несколько раз возвращался в восточно-чешский клуб после выступления за рубежом, где играл за немецкий «Нюрнберг», российскую «Ладу» из Тольятти, шведский «Тимро» и российский «Авангард» из Омска.





В Чехии выступал также в пражской «Славии» и в «Пльзене», с которым становился чемпионом страны.





В конце карьеры играл за «Градец-Кралове» и казахстанский «Бейбарыс» из Атырау.





Провел 32 матча в составе сборной Чехии. Был третьим вратарем национальной команды на чемпионате мира 2005 года, где Чехия завоевала золото. Принимал участие еще в трех чемпионатах мира (2006−2008).

Свобода был одним из лучших вратарей чешской экстралиги. И хотя он родом из Брно, его дом долгие годы был в Пардубице.





— Я счастлив здесь, как и моя семья. Когда я закончил свою карьеру, у меня возникло желание остаться в другой роли в хоккее. Затем поступило предложение стать тренером вратарей, что мне очень нравится, — говорил он прошлым летом.





Адам Свобода быстро освоился в роли наставника, его ученики высоко ценили его способ общения с ними, опыт и проницательность. Знавшие его люди отмечали, что Адам любил хоккей и любил жизнь, его позитивный взгляд на мир был заразителен. Он был популярен среди своих товарищей по команде и фанатов.





Но он совершил большую ошибку в начале января. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль и попал в автомобильную аварию. Проверка на алкоголь показала 1,8 промилле.





После этого происшествия Свобода был отстранен от должности тренера вратарей «Динамо» из Пардубице и в юниорской (U18) сборной, из-за чего испытывал психологические проблемы. Позже он был личным тренером у вратарей команды из Пардубице Ондржея Качетла и Милана Клоучека.





— Мы с большой грустью получили известие о том, что бывший вратарь и тренер Адам Свобода покинул нас навсегда. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем его родным и близким, — отмечает клуб «Пардубице» в своих социальных сетях.



