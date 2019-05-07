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Тренер Барселоны: Нас переехали. Это ужасный результат

08.05.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эрнесто Вальверде заявил, что его команде не повезло.


Фото: Getty Images, Эрнесто Вальверде

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в матче против Ливерпуля, которое оставило каталонцев вне финала Лиги чемпионов.

"После этих двух быстрых голов все было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное Ливерпулю.

Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ.

Мы действительно очень тщательно готовились к стандартам, потому что Ливерпуль очень силен при их розыгрыше. Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы", — приводит слова Эрнесто Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ливерпуль совершил невероятный камбэк после поражения от Барселоны со счетом 0:3 в первом матче в гостях. Дома подопечные Клоппа разгромили Барселону 4:0 и вышли в финал. Смотрите также видео голов матча Ливерпуль - Барселона.



 
 
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Эрнесто Вальверде заявил, что его команде не повезло.
 
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