Павел Усов: Главная цель телеграм-вбросов — управленческий кризис

Сообщение тут же ретранслировала вся околокремлевская телеграм-община, в том числе «Незыгарь».





Пророссийский телеграм-канал называет и добровольных помощников, спасших Александра Лукашенко — российские спецслужбы. Отличительной особенностью информационного вброса стало фото «документа», якобы изъятого при задержании заговорщиков, в котором изложен весь план операции «Смена».













обратилась к директору Центра политического анализа и прогноза и эксперту сети iSANS Павлу Усову. Чтобы разобраться в хитросплетениях актуальной повестки дня анонимов из России, редакция #RFRMк директору Центра политического анализа и прогноза и эксперту сети iSANS





— Анонимный телеграм-канал «Трыкатаж» опубликовал страницу текста с якобы планом заговора против Лукашенко. Насколько Вам этот документ кажется подлинным?





— Вы знаете, по моему опыту как историка, могу сказать только одно – никто никогда не публикует свои планы заговоров. Такого в истории нет. Непосредственно этот текст на канале безусловно один из элементов информационной атаки, информационной провокации, созданный, чтобы спровоцировать нервную атмосферу, напряженность, как внутри белорусского общества так и внутри правящей элиты — дезориентировать структуры административные и силовые.





Также это удар по самому Лукашенко. Этот текст должен показать, что президент теряет контроль над ситуацией и что Россия имеет очень большое влияние на настроения элит и в целом над Беларусью.





Конечно можно допустить и другой вариант. Это могла быть контринформационная атака белорусских спецслужб, чтобы показать серьёзность ситуации и попытаться консолидировать беларусское общество вокруг Лукашенко, а также оправдать, если такие шаги будут сделаны — процесс дистанцирования от России. Но, как мне кажется, белорусские спецслужбы неповоротливые, слишком ограниченные в фантазиях и в действиях для того, чтобы проводить такие операции, тем более, что в сознании большинства силовиков Беларуси Россия никогда не воспринималась как враг. Поэтому можно говорить о том, что это вброс российских спецслужб, чтобы спровоцировать управленческий хаос и информационное напряжение внутри белорусского общества.





— Обычно под ударом анонимов оказывается МИД Беларуси и лично министр Владимир Макей. Почему в этот раз в центре «заговора» оказалось Минобороны Беларуси?





— Как я уже сказал, главной целью этих вбросов является провоцирование управленческого кризиса, создание напряжения между силовиками и бюрократией, желание показать, что белорусские силовики не лояльны к Лукашенко, что они готовы ориентироваться на Россию и с её помощью готовы провести какие-то специальные операции, лишь бы отстранить Лукашенко от власти. Естественно, что такие вбросы должны спровоцировать реакцию внутри Беларуси, определенные действия со стороны Лукашенко, спровоцировать чистки внутри силовых структур. Хотя армия белорусская всегда была более менее лояльна к Лукашенко, и я думаю, что в таких вбросах относительно армии есть определенная доля незнания ситуации в Беларуси.





Белорусские генералы и белорусская армия — это не армия, способная к военным переворотам, она находится под прямым политическим контролем Лукашенко, она не способна к каким-то активным политическим действиям, всегда стояла в стороне. Нужно вспомнить, что на постсоветском пространстве армия никогда не принимала участие в каких-либо политических действиях или так скажем политических переворотах. Поэтому, я думаю, что с одной стороны здесь не совсем объективное понимание ситуации в белорусских спецслужбах и силовых структурах, прежде всего армии. Второй момент — это конечно же все было для того, чтобы создать внутреннюю психологическую неуверенность Лукашенко в том, что он контролирует ситуацию, ну и принудить его к каким-нибудь непопулярным в силовых структурах действиям, шагам, которые могут спровоцировать еще большую волну напряжения. Скажем так, армия еще не подвергалась чисткам в отличие от того же КГБ.





— Можно ли сказать, что в белорусской армии действительно сильны проевропейские настроения?





— Такого в белорусской армии нет. Первый важный момент таков, что белорусская армия – это не национальная армия и в случае конфликта с Россией не будет защищать белорусский суверенитет, государственность и воевать против России. Наша армия более пророссийская чем когда-то ранее была украинская армия, хотя по управлению конечно она более дееспособна, чем была армия Украины в 2014 году, но в идеологическом плане полностью антизападная.





В системе идеологической подготовки в сегодняшней армии присутствуют явные установки на то, что Запад – это враг, а Россия является другом и она всегда нам поможет. Есть союзная военная доктрина, совместная система ПВО российско-белорусская, то есть белорусская армия, к сожалению, не является тем институтом, который может действительно гарантировать независимость Беларуси и дать, так скажем, отпор российской военной агрессии, если такая будет.





Все основные силы белорусской армии сконцентрированы на границах с государствами НАТО, то есть Литва, Польша ну и частично Украина. На востоке вообще не существует никаких оборонительных линий, сооружений, ни дислокаций военных частей, есть конечно в Витебске десантная дивизия, но она скорее ориентирована на северо-запад чем на восток. Другими словами, армия наиболее подвержена вот этому российскому идеологическому и политическому воздействию, и как раз в этом плане информационную войну Беларусь уже проиграла.





Ну, и тем более можно взять тот факт, что большинство высшего состава беларусских офицеров и генералов это либо те, кто по этнической принадлежности являются русскими, либо те, которые проходили обучение в России, например, тот же министр обороны Равков, который окончил Академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, либо получили свои звания ещё в старые советские времена. Так что в этом плане у нас нет проевропейских офицеров нового состава.



