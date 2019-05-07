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Скандал: "Они девять месяцев заливали хлорированную нефть. Почему раньше-то этого никто не обнаружил?"
Источник материала: Партизан
В Самаре арестовали фигурантов по делу о загрязнении нефти. По версии следствия, именно они влили в трубопровод «Дружба» хлор.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Итак, по версии СК, некое ООО «Нефтеперевалка» умышленно подмешивало в свою нефть хлор и сдавало ее в трубу «Транснефти». Конкретные виновные — шестеро руководителей, четверо из них уже под стражей. Известны их фамилии и место, где они злодействовали, — узел слива у села Николаевка в Самарской области. Мотив тоже понятен, это было мошенничество, нефть разбавляли хлорорганикой, чтобы заработать. Схема, которую в народе называют «бодяжить», пишет
Первая странность. Преступления, по версии следствия, мошенники начали совершать с августа прошлого года. Почему же никто не заметил раньше? Этим вопросом задается гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
«Они девять месяцев заливали туда эту хлорированную нефть. Возникает вопрос: а почему эта нефть только сейчас дошла до Беларуси? Почему раньше-то этого никто не обнаружил? Они вконец обнаглели и придумали какие-то как бы нормы слива, то есть раньше это было незаметно, а потом вот они, значит, месяц сливают, два сливают, три сливают — их не замечают. И на девятый месяц им приходит простая мысль: а давайте мы увеличим в разы, нас никто не ловит, давайте еще заработаем».
Странность номер два. Мошенники заработали на своей схеме за все эти месяцы всего миллион рублей. Но для нефтяного бизнеса — это копейки. Если поверить Беларуси, испорчено 5 миллионов тонн нефти. Рыночная цена этого объема — миллиарды долларов. Какому нормальному мошеннику придет в голову загрязнить столько сырья ради миллиона рублей? Или это совсем не миллион, потому что, учитывая, сколько испорчено нефти, нужно было влить несколько цистерн этого хлора. Или же объемы, о которых заявляет Беларусь, сильно преувеличены. Но, даже если загрязнили сотни тысяч тонн, это все равно сотни миллионов долларов, колоссальные деньги и объемы.
Сейчас хлор используют только для одной цели — чтобы повысить добычу, и делают это, в основном, небольшие компании. Продолжает главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа Владимир Шустер:
«Этот хлор в данном случае направлен для того, чтобы доставать больше нефти. До этого были десятки, сотни способов повышения коэффициента извлечения. Это проблема мировая. У нас в России средний коэффициент извлечения 0.33. Значит, надо нам придумать новую добавку, которая не будет вредно влиять на трубы и на оборудование, которое используется при переработке этой нефти в нефтепродукты».
И еще один вопрос: почему столько лет хлор использовали в этих невинных целях и никогда никаких проблем не было? А теперь пришлось сажать под арест диверсантов, да еще хотят запретить добавку хлора в нефть на законодательном уровне. И как мошенники умудрились добавить хлор не только в трубу, но и в партии, которые идут через порт Усть-Луга?
Все это вышло на президентский уровень. Владимир Путин приватно общался с Александром Лукашенко и публично — с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. После чего выяснилось, что в России, оказывается, есть частные узлы слива нефти. Закачивают сырье мелкие компании, и их никто, по сути, не проверяет. Длился этот скандал больше двух недель, а чистая нефть пришла на белорусский завод лишь на днях.
Или это очень талантливые мошенники, или же полной информации снова нет. Верится, скорее, во второй вариант.
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Скандал: "Они девять месяцев заливали хлорированную нефть. Почему раньше-то этого никто не обнаружил?"
В Самаре арестовали фигурантов по делу о загрязнении нефти. По версии следствия, именно они влили в трубопровод «Дружба» хлор.
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