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Во Франции предупреждают об отмене авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

08.05.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за забастовки авиадиспетчеров многие рейсы могут быть задержаны или отменены. Начало забастовки назначено на сегодня.

Сотрудники Air France митингуют возле офиса компании (архивное фото)

Во Франции авиадиспетчеры планируют присоединиться к всеобщей забастовке госслужащих в стране, которая запланирована на четверг, 9 мая. В связи с этим многие авиарейсы могут быть отменены, сообщает Independent.

Отмечается, что Главное управление гражданской авиации Франции призвало авиаперевозчиков сократить количество вылетов из французских аэропортов.

Сама забастовка госслужащих должна начаться в 19:00 по местному времени (20:00 Киев) 8 мая и продлится до 18:00 пятницы, 10 мая.

Пока нет точной информации о количестве отмененных авианаправлений. Известно лишь, что самая масштабная забастовка диспетчеров ожидается в парижском аэропорту Орли, а также в аэропортах Лиона, Марселя и Тулузы. В главной воздушной гавани Парижа Руасси - Шарль де Голль особых проблем с авиаперелетами не ожидают и намерены продолжать работу в обычном режиме.

Ранее девять профсоюзов Франции призвали выступить против проекта реформы государственной службы. По их мнению, она приведет к ухудшению условий труда. В частности, в этот период планируется проведение забастовки Главным пилотным союзом Франции, который проходит с 6 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что пилоты Франции анонсировали недельную забастовку, которая будет длиться 6-11 мая.

Как сообщалось, в минувшую субботу на протесты "жилетов" во Франции вышли менее четырех тысяч человек.


 
 
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Из-за забастовки авиадиспетчеров многие рейсы могут быть задержаны или отменены. Начало забастовки назначено на сегодня.
 
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