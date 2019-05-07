С дома на Мясникова сняли всю лепнину и декор «самого красивого балкона», но все обещают вернуть

TUT.BY , что происходит. Специалист объяснил, что происходит.





— Лепнину с фасада сняли, но ее вернут обратно. Все под контролем, — сообщил в редакцию Андрей Карпук, который является руководителем разработки научно-проектной документации по объекту, а еще руководит архитектурным отделом проектного филиала «Белреставрации».





Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ-ХХ веков, историко-культурная ценность. Его запоминающаяся деталь — богато декорированный балкон. В мансарде с выходом на него несколько лет жил белорусский писатель Янка Мавр. Здание находится по соседству со знаменитым «Домом фото».





Дом построили в конце XIX века. Сначала он был двухэтажным, с мезонином и фронтоном по центру. Первым владельцем был некто Ляхович. В начале ХХ века здесь было приходское училище, позже здание передали Минскому еврейскому добровольному обществу, которое решило организовать женскую гимназию. После революции дом частично отдали под жилье. В 1960-х и 1980-х годах к дому пристроили третий этаж, потом еще один подъезд, а потом и четвертый этаж.









Исторический вид дома. Фото: minsk-old-new.com









Достраивают дом № 76 по улице Мясникова. Газета «Добры вечар» за 5 июня 1992 года





В наши дни в доме уже не первый год идет капитальный ремонт. В 2017 году его пришлось приостановить из-за трещины, которую обнаружили в пристроенной части.





Весной 2019 года комиссия, которая обследовала главный фасад, нашла новые проблемы.





— Оказалось, что с лепным декором все плохо, — рассказывает Андрей Карпук. — Еще во время ремонта в девяностых с дома сняли историческую лепнину — тогда был большой скандал. Лепнину сделали заново — но некачественно, не совсем по проекту. Ее просто наклеили на фасад, прямо на краску, без анкеров (специальных креплений. — Прим. TUT.BY). С тех пор лепной декор повредили еще и когда закрепляли подсветку на здании. Странно, что ничего не упало.





По словам Андрея Карпука, проржавевшим был и декоративный элемент под балконом.





— Его еще называют «кастрюля» — он старый, но металл совсем проржавел — его можно было проткнуть пальцем.





Комиссия решила временно приостановить капитальный ремонт главного фасада — было ясно, что нужно восстанавливать его облик, рассказывает Андрей Карпук.





Проект по капитальному ремонту дома разрабатывала творческая мастерская Заборской. Теперь он претерпит изменения — это будет капитальный ремонт с элементами реставрации фасадов.





— Лепной декор надо почти полностью заменять — «Белреставрация» сняла слепки. Новая лепнина будет заново крепиться на здание: на этот раз на специальные растворы и анкера, — чтобы было надежно. Конструкция под балконом тоже пришла в негодность, поэтому «Минскремстрой» взялся сделать такую же, один в один. Кроме того, мы подняли проект 1990-х годов — выполним по нему то, что не было исполнено. Я, как руководитель разработки проекта, хочу, чтобы при покраске здания подчеркнули его историческую часть: «родные» этажи выделили более светлым цветом.









Фото: Сергей Балай, TUT.BY





Андрей Карпук добавляет, что к 1 июня строители снимут леса — во время Европейских игр работы вести не будут.





— Нужно, чтобы минчане были готовы к тому, что дом пока будет стоять в упрощенном виде, только с карнизами на фасаде. Но потом заказчик, ЖКХ № 1 Московского района, должен все вернуть на место, — объясняет Андрей Карпук.







