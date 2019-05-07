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"Барселона" проиграла "Ливерпулю" 0:4 и вылетела из Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
Никто не ожидал этого, но после победы 3:0 на своём поле "Барселона" уступила "Ливерпулю" 0:4 в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов 2019 года. Победу британской команды уже называют историческим камбэком. "Ливерпуль" выходит в финал нынешней ЛЧ, где встретится с победителем пары "Аякс" — "Тоттенхэм".
фото: Reuters
Несмотря на то, что главная звезда "Ливерпуля", египетский нападающий Мохаммед Саллах, был травмирован и так и не вышел на поле, англичане начали матч резво и отыграли один мяч уже к 7-й минуте, пишет
Но "Барселона" перехватила инициативу и стала атаковать. Впрочем, ни один из моментов, созданных Месси и Суаресом, не закончился взятием ворот.
В перерыве тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заменил Робертсона на Вейналдума. И не прогадал: 28-летний голландец сделал этот матч. Он дважды забил: на 52-й и 54-й минуте — и сделал счёт по сумме двух матчей ничейным: 3:3.
После этого команды заиграли осторожнее. Но на 79-й минуте случилось невообразимое. Разыгрывая угловой, Александер-Арнольд не стал ждать, пока игроки "Барселоны" вернутся к своим воротам, а быстро отдал мяч в центр штрафной на Ориги, который с 11 метров расстрелял Тер Стегена.
За оставшиеся минуты деморализованная "Барселона" не смогла создать опасных моментов у ворот "Ливерпуля". Команды Юргена Клоппа выходит в финал. Её соперник определится вечером 8 мая в матче "Аякс" — "Тоттенхэм". Первую встречу со счётом 1:0 выиграла команда из Нидерландов.
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Никто не ожидал этого, но после победы 3:0 на своём поле "Барселона" уступила "Ливерпулю" 0:4 в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов 2019 года. Победу британской...
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