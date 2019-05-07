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Полтора года назад гомельчанка вывезла ребенка в Никарагуа без согласия отца. СК проводит проверку

08.05.2019 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит проверку по факту незаконного вывоза несовершеннолетней россиянки за рубеж. Мать 5-летней Ани Романовой — гражданка Беларуси. Полтора года назад она без ведома и согласия отца вывезла девочку в Латинскую Америку.

Полтора года назад гомельчанка вывезла ребенка в Никарагуа без согласия отца. СК проводит проверку
С тех пор Юрий Романов борется за то, чтобы его дочь вернулась в Россию, пишет russian.rt.com. Ему оказывают поддержку различные органы власти, поскольку у него на руках судебное решение, по которому Аня должна жить с отцом в Подмосковье. Сейчас к делу подключились депутаты Госдумы, которые намерены добиваться возвращения дочери Юрия.

В декабре 2017 года 30-летняя Ольга Романова переехала со своей несовершеннолетней дочерью в Никарагуа, не поставив в известность отца девочки. Вот уже полтора года Юрий Романов не может ни встретиться с дочерью, ни даже поговорить с ней по телефону. Мужчина обратился за помощью в МИД РФ и Министерство просвещения, уполномоченное исполнить Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года. Эти ведомства должны способствовать исполнению решения российского суда, установившего в 2018 году место жительства пятилетней Ани с отцом. Романова проигнорировала судебное решение, поэтому она была объявлена в исполнительный розыск. Однако пока ребёнка вернуть не удалось.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
С будущей женой, жительницей Гомеля Ольгой Снопок Юрий познакомился в Крыму в 2008 году. Пара узаконила свои отношения спустя три года. Молодожёны поселились в квартире Романова в подмосковных Люберцах. В 2013 году у супругов родилась дочь Анна.

У Юрия был свой небольшой строительный бизнес. Супруга же, как мужчина рассказал RT, зарабатывать не стремилась, хотя и имела хорошее образование — окончила факультет международных отношений РУДН.

В 2015 году мужчина получил на работе серьёзную травму — на него обрушилась стена. У Юрия диагностировали перелом бедра, и некоторое время он не мог ходить и оставался дома. Поскольку работать мужчина тоже не мог, в семье начались материальные трудности. Впрочем, по словам Юрия, Ольгу они мало беспокоили — она стала регулярно уезжать из дома «на курсы личностного роста».


Как вспоминает мужчина, одним из первых заданий в рамках YouTube-проекта, который привлёк молодую женщину, было составление «плаката мечты» — коллажа с фотографиями всего того, что слушатель курсов хотел бы иметь в жизни. Изображения роскошных машин, яхт и райских пляжей Ольга повесила на стену детской комнаты в люберецкой квартире.

Чтобы не ездить на занятия на общественном транспорте, молодая мать одалживала машину сестры мужа. Как рассказал Романов, он просил жену не выезжать за пределы города. Но в ноябре 2015 года Ольга, не сказав ничего Юрию, взяла автомобиль и отправилась на очередной тренинг в Вологду.

«Я на костылях отвёл ребёнка в детский сад, а она как раз взяла машину, сказав, что едет на собеседование, — вспоминает Юрий. — Чтобы сэкономить на бензине, она взяла попутчиков. Под Ярославлем они разбились. Машина в лепёшку, один из пассажиров скончался на месте. Ей грозил срок в пять лет за убийство по неосторожности».

По словам Юрия, жена не сожалела о произошедшем. Когда они с другом в спешке наняли машину-эвакуатор и добрались до места аварии, Ольга рассказала, что её попутчик «захрипел и умер», а сама она очень хочет спать.

Как объяснил Романов, чтобы компенсировать моральный вред родственникам погибшего, жена взяла кредит под залог его квартиры в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

«Нужно было её спасать, и я согласился. Она же моя жена. Думал, как-нибудь отдам эти деньги в течение трёх лет, — пояснил Юрий в разговоре с RT. — Ей дали два года условно. Я объяснил ей, что весь этот срок она не сможет путешествовать по миру и нам придётся отдавать деньги родственниками погибшего и выкупать квартиру».

Тогда в семье начался разлад и Ольга съехала от мужа. Владелица разбитой машины, сестра Юрия, подала иск на 1 млн рублей. Но виновница аварии заявила, что заплатить ничего не может и вернёт деньги «когда-нибудь потом».



В декабре 2016 года пара развелась. Место жительства Ани определили с матерью, отец на тот момент не возражал — он имел право встречаться с дочерью в выходные. Реализовать это право удавалось не всегда.

«Мама была против, вбила ей в голову, что это не их квартира, это папин домик. Однажды, вернувшись из командировки, я и вовсе не смог добиться от родственников жены, где они находятся», — рассказал Романов.

Летом 2017-го экс-супруга вывезла дочь на историческую родину в Гомель и, по словам Романова, не давала ему с ней видеться. Когда два месяца спустя он всё же увидел Аню, у неё был обширный ожог ног и живота от пролитого кипятка. Родственники жены ничего об этом случае отцу не рассказывали. Это стало последней каплей — мужчина решил в судебном порядке добиваться права самому воспитывать дочь.

По закону Ольга не имела права покидать РФ из-за условного срока и непогашенной задолженности по судебным производствам. Но уже спустя пару месяцев после развода женщина, по словам бывшего супруга, познакомилась в соцсети с жителем Никарагуа Рамоном Гонсалезом и стала регулярно бывать в Латинской Америке.

«Никарагуанец представился ей миллионером, а она симпатичная блондинка. Ольга раз в месяц отмечалась во ФСИН и тут же уезжала в Никарагуа через территорию Беларуси, оставляя мне дочь», — объясняет Юрий.

Как рассказал Романов, он пытался препятствовать выездам Ольги за рубеж и даже обращался во ФСИН с жалобой.

«Пришёл во ФСИН, говорю: «У вас человек с условным сроком просто отмечается и уезжает», — рассказывает мужчина.

Как отмечает Юрий, в доказательство он показывал фотографии Ольги из Латинской Америки, которые она выкладывала в интернете, однако его обращение ни к чему не привело.

По словам Романова, экс-супруга хотела получить условно-досрочное освобождение (УДО), но в Москве ей отказали. Затем Ольга перебралась в Санкт-Петербург, где прошение об УДО по каким-то причинам было удовлетворено.

После переезда Ольги в Петербург мужчине стало ещё сложнее общаться с дочерью. Бывшая жена, как заявляет Романов, не давала ему новый адрес. С Аней он разговаривал только по видеосвязи. В результате мужчина узнал адрес бывшей супруги через правоохранительные органы.

«В декабре 2017 года я планировал приехать и подарить Ане подарки на Новый год, но когда я пришёл по адресу, их уже не было», — вспоминает Юрий.

ИСКАЛ ПО ВСЕМУ МИРУ
Обратившись в полицию, Романов узнал, что жена с дочкой пересекли границу РФ 20 декабря 2017-го. По словам Юрия, он не давал жене необходимого разрешения вывозить Аню за рубеж.

«Через знакомого в Никарагуа я пытался выйти на связь с (новым другом Ольги. — RT) Рамоном. Представившись потенциальным клиентом страховой фирмы Гонсалеза, знакомый пригласил его на встречу и объяснил, что я хочу вернуть свою дочь в Россию», — рассказал RT Романов.

По словам Юрия, Гонсалез обещал способствовать встрече отца и дочери. Но спустя сутки бывшая жена сама написала Юрию, сообщив, что поводов для беспокойства нет. Тогда она заявила, что находится с дочерью в Таиланде.

По словам Романова, он обратился во все возможные инстанции, включая Министерство просвещения РФ, МИД и аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка с просьбой установить местонахождение дочери и вернуть её на родину.

В аппарате детского омбудсмена мужчине посоветовали обратиться в суд с заявлением об изменении места жительства ребёнка. В сентябре 2018 года решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга место жительства Ани Романовой было определено с отцом. Ответчица по делу постановление проигнорировала.

После обращения Романова в посольстве РФ в Никарагуа связались с Ольгой. В итоге в июне 2018-го женщина выслала экс-супругу приглашение посетить Никарагуа. Но уже через пару дней она покинула страну и до декабря находилась в Коста-Рике.

Кроме того, по словам Романова, бывшая жена подала апелляцию в Никарагуа на решение российского суда: «Она заявила в суде, что приехала в Никарагуа работать по приглашению, а я её зачем-то преследую».

Содействие Юрию оказывают и в Министерстве просвещения РФ, отвечающем за исполнение Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года. И Россия, и Никарагуа ратифицировали этот документ.

В январе ведомство направило официальное обращение в Министерство образования Никарагуа с просьбой помочь в возвращении несовершеннолетней Анны Романовой, отметив, что девочка может находиться в Коста-Рике вместе с матерью.

В апреле 2019 года Управление ФССП России по Московской области объявило исполнительный розыск в отношении Романовой в связи с неисполнением ею решения суда.

РЕБЁНОК ВЕРНЁТСЯ В РОССИЮ
Как сообщил отец пропавшей девочки, так как все его попытки вернуть дочку в Россию не принесли результата, он обратился с жалобой в Государственную думу РФ.

«Мне везде отказывали, куда я стучался. Снопок вывезла дочь незаконно и скрывается. Представьте себе, даже на основании стольких дел против неё я уже полтора года не могу добиться объявления в розыск в Интерпол и возвращения дочери. Тотальная безнаказанность и несправедливость», — заявляет Романов.

В комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отреагировали на письмо отца Ани и направили соответствующее обращение в Следственный комитет России.

18 апреля в СК сообщили Романову, что по факту его жалобы на бесследное исчезновение дочери в Госдуму РФ на имя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области организована процессуальная проверка.

Зампредседателя профильного комитета ГД Виктор Водолацкий в беседе с RT подтвердил факт обращения Романова. По словам депутата, в комитете действует рабочая группа для содействия гражданам в возвращении вывезенных за рубеж детей.

«Мои коллеги выезжают в эти страны и на месте рассматривают ситуацию, чтобы помочь ребёнку вернуться на родину. По Никарагуа ситуация находится на контроле, мы работаем тесно с нашим консулом и посольством. Я думаю, что до середины мая у нас будет полная картина местонахождения ребёнка и состояния его здоровья», — рассказал Володацкий, отметив, что возвращение Ани домой будет организовано в координации с посольством РФ в Никарагуа.


 
Теги: Гомель
 
 
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Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит проверку по факту незаконного вывоза несовершеннолетней россиянки за рубеж. Мать 5-летней...
 
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