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Нарушения на белорусских предприятиях: Не начислили зарплаты вовремя или недоплатили при увольнении

08.05.2019 07:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство труда отмечает: все больше предприятий нарушает сроки и размер выплат работникам

Нарушения на белорусских предприятиях: Не начислили зарплаты вовремя или недоплатили при увольнении
фото: Інфа-Кур'ер
 Такие нарушения на белорусских предприятиях систематически фиксирует Департамент государственной инспекции труда. О печальной практике говорят и работники, пишет belsat.eu

Жители Могилева рассказывают:

«К сожалению, не дали денег перед праздниками».

«Чтобы задержали – это повсеместная практика. Хорошо, если через месяц отдадут, а бывает, что и через полтора, и что частями».

«Нет задержек никаких с зарплатой, я на год вперед знаю, в какой день будет зарплата. Но это иностранное полностью предприятие».

Причем с каждым месяцем ситуация ухудшается. Согласно последнему мониторингу Министерства труда и социальной защиты, в марте задержание выплат зафиксировали на 285 фирмах. В феврале в их число попало на 3 предприятия меньше, а в прошлом году в ноябре среди нарушителей не было еще почти 60 предприятий.

Более чем на 20 предприятиях выплаты не достигли установленного размера минимальной заработной платы. И это на фоне официального роста средней зарплаты по стране. Экономист Леонид Злотников объясняет:

«Это рост за счет внешних заимствований, за счет проедания основных фондов, еще за счет чего-то. И поэтому такой рост, подчеркиваю, даже если он и был, то не такой высокий – 7,8%, этот рост не обеспечен возможностями экономики».


Положительные показатели на начало года демонстрирует и реальный сектор экономики. Количество убыточных предприятий существенно не увеличилось, а потери таких предприятий сократились в два с половиной раза. Однако радоваться пока преждевременно, считает Леонид Злотников:

«Если даже есть небольшой рост в основной деятельности предприятия, но добавлю, что они, эти предприятия, должны вернуть кредиты банкам… Получится, что если предприятие выдало кредиты банкам, то их финансовое положение и возможности платить зарплату снизились по сравнению с прошлым годом».

Исправить ситуацию на предприятиях Лукашенко пытается командными мерами. В марте он сделал выговор руководителям Витебской и Могилевской областей, где задержки выплат били рекорды, а показатели средней зарплаты были наименьшие. Однако ситуация улучшилась ненамного. И та же Витебщина по-прежнему занимает первое место в числе убыточных регионов и задержаниях зарплат.



 
Теги: Могилев
 
 
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Министерство труда отмечает: все больше предприятий нарушает сроки и размер выплат работникам
 
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