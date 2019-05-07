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2 гола и 1 победа в 7 матчах. Как «Барселона» 3 года мучается в гостевых играх плей-офф Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
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В этих матчах «Барселона» пропустила 15 голов и лишь 2 раза забила: в ¼ финала ЛЧ-2018/19 с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и в 1/8 финала ЛЧ-2017/18 с «Челси» (1:1).
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2 гола и 1 победа в 7 матчах. Как «Барселона» 3 года мучается в гостевых играх плей-офф Лиги чемпионов
Проиграв в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов английскому «Ливерпулю», «Барселона» выбыла из турнира.
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