2 гола и 1 победа в 7 матчах. Как «Барселона» 3 года мучается в гостевых играх плей-офф Лиги чемпионов

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Проиграв в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов английскому «Ливерпулю» (0:4; 3:4 — по сумме двух встреч) «Барселона» выбыла из турнира.



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Как сообщает Sports.ru , каталонский клуб, начиная с сезона-2016/17, на стадии плей-офф Лиги чемпионов в гостевых встречах одержал всего 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

В этих матчах «Барселона» пропустила 15 голов и лишь 2 раза забила: в ¼ финала ЛЧ-2018/19 с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и в 1/8 финала ЛЧ-2017/18 с «Челси» (1:1).