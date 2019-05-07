Правда ли, что дорогая зубная паста лучше дешевой

Источник материала: Tut.by

Как правильно выбирать зубную пасту и всегда ли дорогая паста оказывается лучше бюджетного варианта? Отвечает врач-стоматолог, ортодонт Жодинской стоматологической поликлиники Екатерина Субоч.



Фото из личного архива Екатерины Субоч

— На самом деле зубы можно чистить вообще без пасты. Чистку производит не паста, а кончики зубной щетки, которые при правильных движениях отлично вычищают налет. Чистить зубы с пастой просто более приятно, — поясняет стоматолог. — Плюс паста обладает дополнительным действием: например, отбеливающим или антибактериальным.

А отбеливающей пастой можно пользоваться постоянно?

— Нет, отбеливающей пастой однозначно нельзя пользоваться ежедневно и без перерыва. Такая паста предназначена для избавления от пигментированного налета. Производитель обычно указывает продолжительность курса пользования пастой — на это и стоит ориентироваться.

В некоторых отбеливающих пастах содержатся крупные абразивные частички, которые обладают стирающей способностью. Если использовать такие пасты на протяжении длительного времени, можно навредить зубной эмали. Более безопасный вариант — отбеливающие пасты на ферментах. Они расщепляют налет и являются более щадящими.

На что еще обращать внимание при выборе пасты?



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— Белорусам лучше пользоваться пастой со фтором. В нашей воде — низкая концентрация этого химического элемента. А фтор в свою очередь является единственным элементом, который во взрослом возрасте укрепляет зубную эмаль (в детском эту функцию выполняет еще и кальций).

Что касается цены, то смело выбирайте пасту по карману. Правило «чем паста дороже, тем лучше» работает далеко не всегда.