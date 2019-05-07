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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы

08.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Дорогие соотечественники. Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.

Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее.

Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны.

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим.

В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси - мира и процветания.

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО.

 

 
 
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Дорогие соотечественники. Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.
 
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