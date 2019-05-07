Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительные послания зарубежным лидерам и руководителям интеграционных объединений по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы государства в среду.

"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину А.Лукашенко отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего", - проинформировали в пресс-службе.

"Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко направил поздравительные послания также президентам Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии. Кроме того, поздравления были направлены первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, президенту Украины Петру Порошенко и избранному главе этого государства Владимиру Зеленскому.

Глава белорусского государства поздравил также председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета – исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.