Иран сокращает обязательства в рамках СВПД

Источник материала: Интерфакс

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

Ранее сообщалось, что Иран готовится объявить об ответных действиях в связи с выходом США из СВПД.

Ожидается, что президент Ирана Хасан Рухани 8 мая выступит с заявлением и озвучит дальнейшие шаги Тегерана.