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Список членов Молодежного парламента при Каменецком районном совете депутатов
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Навiны Камянеччыны
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Президиум Каменецкого районного Совета депутатов решил (решение от 26 апреля 2019 г. № 49) создать Молодежный парламент при Каменецком районном Совете депутатов в следующем составе:
- Андрейчук Алексей Викторович – главный энергетик ОАО «Савушкина пуща».
- Балаболов Никита Иванович – учащийся учреждения образования «Высоковский государственный профессионально-технический колледж».
- Боева Антонина Сергевна – учащаяся государственного учреждения образования «Свищевская средняя школа» Каменецкого района.
- Вабищевич Ольга Юрьевна – педагог-психолог государственного учреждения образования «Ставский детский сад-базовая школа» Каменецкого района.
- Грицук Станислав Вячеславович – заведующий издательским отделом учреждения «Каменецкая районная редакция газеты «Навіны Камянеччыны».
- Дацкевич Александра Юрьевна – ведущий специалист отдела кадров ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща».
- Демидюк Дмитрий Сергеевич – оперуполномоченный отделения уголовного розыска милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Каменецкого районного исполнительного комитета.
- Дрозд Ксения Юрьевна – учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Каменца».
- Жминчук Владислав Вадимович – заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Каменецкого районного исполнительного комитета.
- Игнатик Галина Васильевна – заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Верховичская средняя школа» Каменецкого района.
- Ковпанько Наталия Александровна – заведующий отделом экономики, веб-редактор учреждения «Каменецкая районная редакция газеты «Навіны Камянеччыны».
- Козлова Светлана Владимировна – заместитель директора государственного учреждения культуры «Каменецкая районная клубная система».
- Косьянюк Виктория Викторовна – учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Каменца».
- Кохненко Яна Ивановна – юрисконсульт КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ».
- Крам Виктория Сергеевна – учащаяся учреждения образования «Высоковский государственный профессионально-технический колледж».
- Логош Виктор Алексеевич – агроном-семеновод ОАО «Видомлянское».
- Малеева Анастасия Александровна – учащаяся государственного учреждения образования «Высоковская средняя школа» Каменецкого района.
- Мисько Сергей Петрович – начальник производственного отделения Ставы ОАО «Александрия-Агро».
- Мурина Елена Николаевна – учитель физической культуры государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Каменца».
- Ничипорук Марина Андреевна – учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Ходосовская базовая школа» Каменецкого района.
- Огиевич Иван Александрович – инженер по трудоемким процессам ОАО «Беловежский».
- Пашковец Вера Павловна – врач-педиатор участковый учреждения здравоохранения «Каменецкая ЦРБ».
- Пунько Александра Сергеевна – учитель начальных классов государственного учреждения образования «Гимназия г.Каменца».
- Сацевич Екатерина Юрьевна – начальник производственного участка ОАО «АгроТурна».
- Снюк Анна Сергеевна – учащаяся государственного учреждения образования «Пограничная средняя школа» Каменецкого района.
- Хинец Полина Андреевна – воспитатель государственного учреждения образования «Ряснянский ясли-сад».
- Шиман Оксана Ивановна – юрисконсульт ОАО «Беловежский».
- Юшкевич Анастасия Сергеевна – заведующий филиалом г.Высокое государственного учреждения «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения».
И.И. Нигериш,
председатель Каменецкого районного Совета депутатов
Фото носит иллюстративный характер.
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Президиум Каменецкого районного Совета депутатов решил (решение от 26 апреля 2019 г. № 49) создать Молодежный парламент при Каменецком... Сообщение Список членов...
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