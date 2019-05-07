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Список членов Молодежного парламента при Каменецком районном совете депутатов

08.05.2019 10:12 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Президиум Каменецкого районного Совета депутатов решил (решение от 26 апреля 2019 г. № 49) создать Молодежный парламент при Каменецком районном Совете депутатов в следующем составе:

  1. Андрейчук Алексей Викторович – главный энергетик ОАО «Савушкина пуща».
  2. Балаболов Никита Иванович – учащийся учреждения образования «Высоковский государственный профессионально-технический колледж».
  3. Боева Антонина Сергевна – учащаяся государственного учреждения образования «Свищевская средняя школа» Каменецкого района.
  4. Вабищевич Ольга Юрьевна – педагог-психолог государственного учреждения образования «Ставский детский сад-базовая школа» Каменецкого района.
  5. Грицук Станислав Вячеславович – заведующий издательским отделом учреждения «Каменецкая районная редакция газеты «Навіны Камянеччыны».
  6. Дацкевич Александра Юрьевна – ведущий специалист отдела кадров ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща».
  7. Демидюк Дмитрий Сергеевич – оперуполномоченный отделения уголовного розыска милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Каменецкого районного исполнительного комитета.
  8. Дрозд Ксения Юрьевна – учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Каменца».
  9. Жминчук Владислав Вадимович – заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Каменецкого районного исполнительного комитета.
  10. Игнатик Галина Васильевна – заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Верховичская средняя школа» Каменецкого района.
  11. Ковпанько Наталия Александровна – заведующий отделом экономики, веб-редактор учреждения «Каменецкая районная редакция газеты «Навіны Камянеччыны».
  12. Козлова Светлана Владимировна – заместитель директора государственного учреждения культуры «Каменецкая районная клубная система».
  13. Косьянюк Виктория Викторовна – учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Каменца».
  14. Кохненко Яна Ивановна – юрисконсульт КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ».
  15. Крам Виктория Сергеевна – учащаяся учреждения образования «Высоковский государственный профессионально-технический колледж».
  16. Логош Виктор Алексеевич – агроном-семеновод ОАО «Видомлянское».
  17. Малеева Анастасия Александровна – учащаяся государственного учреждения образования «Высоковская средняя школа» Каменецкого района.
  18. Мисько Сергей Петрович – начальник производственного отделения Ставы ОАО «Александрия-Агро».
  19. Мурина Елена Николаевна – учитель физической культуры государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Каменца».
  20. Ничипорук Марина Андреевна – учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Ходосовская базовая школа» Каменецкого района.
  21. Огиевич Иван Александрович – инженер по трудоемким процессам ОАО «Беловежский».
  22. Пашковец Вера Павловна – врач-педиатор участковый учреждения здравоохранения «Каменецкая ЦРБ».
  23. Пунько Александра Сергеевна – учитель начальных классов государственного учреждения образования «Гимназия г.Каменца».
  24. Сацевич Екатерина Юрьевна – начальник производственного участка ОАО «АгроТурна».
  25. Снюк Анна Сергеевна – учащаяся государственного учреждения образования «Пограничная средняя школа» Каменецкого района.
  26. Хинец Полина Андреевна – воспитатель государственного учреждения образования «Ряснянский ясли-сад».
  27. Шиман Оксана Ивановна – юрисконсульт ОАО «Беловежский».
  28. Юшкевич Анастасия Сергеевна – заведующий филиалом г.Высокое государственного учреждения «Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения».

 

И.И. Нигериш,

председатель Каменецкого районного Совета депутатов

 

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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Президиум Каменецкого районного Совета депутатов решил (решение от 26 апреля 2019 г. № 49) создать Молодежный парламент при Каменецком... Сообщение Список членов...
 
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