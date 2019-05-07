Реальные прототипы главных героев фильма «Офицеры» служили в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Реальными прототипами в фильме «Офицеры» - генерала Трофимова и его жены Любы были - комендант города Волковыска в 1939-1941 гг. Петр Семенович Юматов и его жена - Валентина Андреевна Юматова.

С кого писали главную героиню картины, заказанной Министерством обороны СССР? Почему на ответственную главную роль выбрали «неблагонадежного» Георгия Юматова? При чем здесь Ходынка? Читатель и автор канала «Московские истории» Алексей Юматов исследует закулисье знаменитого фильма на своем канале Яндекс Дзен .

Уже почти полвека фильм «Офицеры» определяет отношение общества к военной службе девизом: «Есть такая профессия – Родину защищать». Он был создан по заказу Министерства обороны СССР — как рассказ о нелёгкой жизни офицерских жён. Все это время никто не находил связи героев с возможными реальными прототипами. А они были.

Известно, что автор сценария Борис Васильев в других своих произведениях дважды как прототип героинь использовал образ своей жены – Зои По́ляк. Однако здесь был нужен абсолютно другой типаж, да и сценарий был только фундаментом сюжета, а прототипы героев формировались совсем в другом измерении. Именно в связи с этим многое из повествования Васильева, в частности, любимые им сюжеты с описанием репрессий в РККА, в фильме исчезли без следа.

Есть фраза, приписываемая Александру Дюма: «История – это только гвоздь, на который я вешаю свои картины». Так вышло, что оригинал повести Васильева и оказался тем самым гвоздем, на который «повесили» картину «Офицеры».

Известно, что инициатором создания экранизации в 1971 году этого произведения был министр обороны СССР А.А. Гречко, и знаменитая фраза, ставшая историческим эпиграфом к фильму: «Есть такая профессия – защищать Родину» принадлежит именно ему. Нет сомнения, что боевой генерал, проживший бурную и героическую жизнь, не отнесся к созданию картины, как простой наблюдатель.

Жизнь, что проживали герои, он знал, как ни странно, гораздо лучше и самого автора сценария, и режиссера. Так что не включить свои воспоминания в повествование он не мог по определению. Тем более, что в соответствии с положением – заказчика картины, маршала и министра - он такую возможность безусловно имел. К тому же современники отзываются о Гречко, как о человеке амбициозном, а значит, не увековечить себя в истории, он вряд ли мог.





Кадр из фильма. Георгий Юматов, Алина Покровская, Василий Лановой

Очевидно, что образ, сыгранный талантливым артистом в "Офицерах", не только понравился, но и запомнился министру обороны: в киноэпопее Юрия Озерова «Солдаты свободы» (1977) роль уже непосредственно самого А. А. Гречко исполнит именно Василий Лановой. Лента была закончена уже после смерти маршала (в 1976 г.), но сам проект «Освобождение», куда она входила, снимался с 1968 года. Таким образом, можно предположить, что прототипом Вараввы в экранной версии был сам Андрей Антонович Гречко.





Кадр из фильма. Варавва - Лановой.

С генералом Трофимовым дело обстоит несколько сложнее. Предполагаемый прототип был на самом деле майором, даже капитаном, поскольку эту, уже присвоенную вторую шпалу, прикрутить к петлицам ему было не суждено. Он встретил войну в первый же её день на самом западном рубеже, будучи военным комендантом г. Волковыска. По официальной версии, пропал без вести в июне-июле 1941 года, а по реальной – и по сей день лежит на дне окопа у станции Россь, где погиб, принимая свой последний, 11-й бой. Его подлинное имя обозначим позже.





Кадр из фильма. Трофимов - Юматов.

Одно из самых загадочных, на первый взгляд, явлений - появление в главной роли - Трофимова - артиста Георгия Юматова. Его там вообще не должно было быть. Хотя пил Юматов не больше и не меньше других артистов, буйный нрав позволял оппонентам держать его в заведомых дебоширах и записных алкоголиках. Таким образом у него просто отжимали роли. Не исключаю, что драки с ним планировались и провоцировались специально, с целью дискредитировать перед пробами на значимую роль. И он не получал их, как, к примеру, пару лет до того - в «Белом солнце пустыни». Не в статусной и политизированной ленте, а вполне себе демократичной, развлекательной картине.

А тут заказ Министерства обороны, лента, снимаемая по инициативе и под личным контролем министра - вопрос политический. За пьянку и дебош одного из артистов утверждавшие его на роль могли иметь полный набор потерь - от должности до партбилета. При этом автор сценария с ним не знаком, режиссер категорически против, а с уже утвержденным на роль Василием Лановым Юматов вообще находится в контрах, так как ранее претендовал на роль Павла Корчагина, но, что называется, анкета подвела.

Кстати, Лановой потом говорил:

Работа над фильмом «Офицеры» (1971 года) нас с Юматовым сблизила по-человечески. Давняя и не самая приятная история нашего знакомства на съемочной площадке в Киеве не помешала нам подружиться на всю оставшуюся жизнь.

А тут - о чудо! - Георгия Юматова не просто приглашают. До этого даже не смотревший в его сторону автор сценария не просто рекомендует его на роль, а, при чьих-то возражениях, он лично за него ручается! Ручается за малознакомого, неуправляемого алкоголика - что за бред, к чему эта ответственность и риски на ровном месте? Мало того, вслед за этим и режиссер неожиданно проникается доверием к актеру, которого дружно и утверждают на одну из главных ролей. Для того, чтобы понять суть происходившего потребуется ретроспектива, возвращение в предвоенные годы, а потом и в послевоенные.

Итак, мы предположили, что прототип одного из главных героев, Ивана Вараввы, сыгранного Василием Лановым, - сам заказчик фильма, министр обороны СССР маршал А.А. Гречко. Со вторым героем, генералом Трофимовым, дело обстоит сложнее.

Реальный человек, чья жизнь легла в основу сюжета, был на самом деле майором, даже капитаном, поскольку эту, уже присвоенную вторую шпалу, прикрутить к петлицам ему было не суждено. Он встретил войну в первый же её день на самом западном рубеже, будучи военным комендантом г. Волковыска. По официальной версии, пропал без вести в июне-июле 1941 года, а по реальной – и по сей день лежит на дне окопа у станции Россь, где погиб, принимая свой последний, 11-й бой.

Андрей Гречко, 1936 г.

И вот на эту важную роль автор сценария рекомендует неуправляемого, пьющего Георгия Юматова. И даже лично за него ручается! К чему эта ответственность и риски на ровном месте? Тут и режиссер неожиданно проникается доверием, и Юматова дружно утверждают на роль. Для того, чтобы понять суть происходившего, потребуется ретроспектива, возвращение в предвоенные годы, а потом и в послевоенные.

Все знают, что была такая кузница кадров РККА, которая называлась «Первая конная армия». Все знают, как она появилась, но мало кто знает, как она закончилась. Забегая вперед, скажу, что закончилась она именно там, в Белостокском котле, в окопах у станции Россь, где сложил свою голову комендант Волковыска, капитан, который, воскреснув через 40 лет на экране, произнесет голосом генерала Трофимова, вечное офицерское: «Есть такая профессия – Родину защищать»

Александр Родимцев, 1939 г.

В 1936-38гг., когда Первая конная уже называлась «6-й кавалерийский корпус», большую его часть составляла 36-я кавалерийская дивизия, которая была расквартирована в Москве, на Ходынке. Если идти от Ленинградского проспекта, то прямо за теперешней территорией Боткинской больницы и сейчас можно увидеть несколько малоэтажных домов довоенной постройки. Это и были дома офицерского общежития комсостава 36-й кавдивизии.

Через это общежитие прошло много офицеров, чьи имена вошли в историю. Здесь на коммунальной кухне вместе варили щи десятки жен и вдов будущих генералов, известных и забытых героев грядущей войны. Из полусотни офицеров для нас интересны двое: Андрей Гречко, будущий маршал и крестный отец фильма «Офицеры», и его друг, будущий генерал-полковник, герой Сталинграда – Александр Родимцев.





Валентина Юматова, 1934 г.

В том общежитии рядом с комнатой, где жил с женой Гречко, семья Родимцева делила комнату с Петром Юматовым, его молодой женой Валентиной и дочкой Люсей – ровесницей дочери Родимцева, Ирины. Отсюда Родимцев уезжал в Испанию, здесь он и Гречко под присмотром жены-учительницы, готовились к учебе в Академии. Отсюда же все трое вместе с дивизией двинулись в город Борисов – в военный городок Печи.





Петр Юматов, 1937 г.

Здесь и произошёл обычный случай с необычным концом. Петр Юматов от красавицы жены загулял и даже на время ушел к другой. А через полгода вернулся, причем не один, а с грудным ребенком. И Валентина приняла и мужа, и сына. Скорее всего, именно тогда начался отсчет того, что с годами оставило неизгладимый след в памяти будущего маршала.





Кадр из фильма "Офицеры"

В 1939 году, при разделе Польши, дивизия была расквартирована в Белостоке и Волковыске, военным комендантом последнего и был назначен капитан Петр Юматов. В июне 1941 года Валентина Юматова родила сына. Не желая лежать в общей палате, она перебралась домой, в здание комендатуры. В ту же ночь, 22 июня роддом разбомбили.

Андрей Гречко и Александр Родимцев в июне 1941 года были в Москве, в Академии, поэтому война для них началась несколько позже. По разным причинам еще до полутора десятков офицеров 36-й кавдивизии также не разделили участи своей войсковой части.

Валентина не знала, что находится в самой середине Белостокского котла, из которого не нашли выхода десятки тысяч советских солдат. Но она точно знала, что жене военного коменданта в городе оставаться нельзя. Поэтому, с тремя детьми, лесами, она неделю выходила из окружения и была единственной из жен комсостава 36-й кавдивизии, кому это удалось.

Валентина с детьми вернулись в Москву из эвакуации только в конце войны. Мужей тогда ждали даже после похоронок, а уж пропавших без вести - вообще, как живых. В 1945-м ей было чуть за 30, и это ожидание было согрето еще не стершимися воспоминаниями. Несмотря на ужасающую нужду, она отказывалась от любой помощи, а тем более - от ухаживаний бывших сослуживцев мужа. А поддержку оказать пытались многие - за время войны вчерашние майоры стали генералами, обрели серьезные возможности. Валентину приглашали на все официальные и неофициальные мероприятия, старались помочь материально. Она никуда не ходила и ничего не принимала. Тогда пошли на хитрость. Зная, что Валентина подрабатывает шитьем, жены стали ей заказывать платья. И многим было странно узнать, что жена прославленного генерала Родимцева заказывает платья не у известной модистки, а у многодетной сотрудницы пекарни.





Ожидания закончились «холодным летом 53-го», когда на пороге военкомата она повстречала Гаврилова, бывшего майора, бывшего военнопленного, прошедшего нацистские и советские лагеря и недавно вышедшего по амнистии.

«Ждешь?», - спросил майор. «Жду», - ответила Валентина. «Не жди…» И Гаврилов рассказал, как принимали тот 11-й бой, как находившемуся возле комдива Юматову снесло осколком полчерепа, обрызгав мозгами стоявших рядом офицеров. И в конце добавил: «Извини, Валя, похоронить не удалось».

Наверное, теперь нет смысла пояснять, по чьей воле на съемочной площадке появился Георгий Юматов. Он был не только сам ветеран и герой Великой войны. Он был частичкой прошлого самого министра обороны, маршала Андрея Гречко, поскольку являлся родным племянником Петра Семеновича Юматова, его товарища и былого сослуживца.

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