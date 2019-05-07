Российская бегунья дисквалифицирована на 12 лет. Она выступала под паспортом украинской спортсменки

Источник материала: Tut.by

Российская бегунья Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) со ссылкой на решение трибунала Athletics Integrity Unit (AIU).



Фото: ВФЛА

Спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил в пунктах «Наличие запрещенной субстанции в пробе», «Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода», «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля» и «Соучастие».

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года без учета временного отстранения. Дело в том, что Савина, временно отстраненная от стартов 24 сентября 2018 года, на международных соревнованиях пользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко. Под фамилией Сышко за три года она выступила 11 раз, за время отстранения — 3 раза, отмечает Sports.ru .

Савина специализируется в беге на средние дистанции. Она является бронзовым призером чемпионата России-2017 на 800 метров. До 2014 года выступала за Украину, а после того, как Крым оказался в составе России, стала спортсменкой этой страны.

Муж и тренер спортсменки Алексей Савин признан виновным в нарушении правил в пунктах «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля» и «Соучастие». Он отстранен на 4 года с 3 апреля 2019-го.

Подробности использования Ксенией Савиной паспорта украинской спортсменки Галины Сышко ранее сообщал «Матч ТВ».



Галина Сышко — слева, Ксения Савина — справа. Фото: instagram.com/galinasyshko

Савина и Сышко родились и начали заниматься легкой атлетикой в Крыму. В 2011 году Сышко завершила карьеру и перешла на тренерскую работу. Савина же после присоединения Крыма к России в 2014 году стала российской легкоатлеткой.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), из-за чего российские спортсмены, соответствующие критериям международной федерации, по сей день выступают на зарубежных стартах только в нейтральном статусе.

По информации «Матч ТВ», Савина, чтобы не получать международный допуск от IAAF, многократно пользовалась украинским паспортом Сышко, с которой была хорошо знакома.

— ВФЛА стало известно о возможном подлоге Савиной документов и выступлении за рубежом под чужой фамилией и под флагом Украины еще в июле. Тогда же дисциплинарная комиссия ВФЛА инициировала рабочую проверку обстоятельств этого дела. Далее мы получили официальное письмо от Федерации легкой атлетики Крыма, за которую выступает Савина.

Тогда, в июле, они провели собственное разбирательство, по результатам которого сообщили ВФЛА, что информация о выступлении Савиной под флагом Украины не подтвердилась. О чем они нам и сообщили в этом письме, — комментировал ситуацию осенью 2018-го спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

В мае 2018-го Савина сдала положительную допинг-пробу на ЭПО. А отстранена от соревнований она была в сентябре, так как на протяжении этих месяцев проводилась перепроверка проб по новой методологии. За это время она успела по паспорту Сышко выступить на трех турнирах в Бельгии.