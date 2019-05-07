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Вода на участке, газ - в перспективе. Обзор самых дешевых дач под Гомелем

08.05.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы показали вам дачи по цене добротных коттеджей с каминами, барбекю и зарыбленными прудами. Сегодня же представляем более доступные варианты — летние домики по цене недорогого и очень недорогого подержанного авто.

Итак, на 11 сотках в поселке Красный Маяк продается вот такая недвижимость. Всего за 9 900 рублей. Вода на участке, газ — в перспективе. Домик совсем крошечный, зато недалеко от города и до реки, уверяет продавец, всего 200 метров.


В 40 км от Гомеля в СО «Дружба-80» в деревне Кравцовка за 7 800 рублей продается домик с верандой, мансардой, туалетом и колонкой. В саду — виноград, смородина и яблоня. В ста метрах лес. Площадь участка — 6 соток.


Добротный деревянный дом на участке в 10 соток с плодовыми деревьями можно приобрести и за 6 500 рублей в СНТ «Березина» в Добрушском районе.


В 40 км от Гомеля в деревне Копань Речицкого района выставлен на продажу дом за 4 тысячи рублей. На участке в 10 соток имеется вода, садовые деревья, рядом река, озеро и лес.


За такие же деньги и на таком же участке, но на 15 км ближе к Гомелю, можно купить вот такой домик в СНТ «Побужье» (д. Хуторянка) Грабовского сельсовета. В доме печное отопление. Электричество проведено, имеется техпаспорт на право пользование газом. Лес и водоем — рядом.


 
Теги: Гомель
 
 
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Вчера мы показали вам дачи по цене добротных коттеджей с каминами, барбекю и зарыбленными прудами. Сегодня же представляем более доступные варианты - летние домики...
 
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