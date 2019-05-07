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В Бешенковичах пьяный бесправник съехал в кювет – трое погибли, водитель сбежал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бешенковичах пьяный водитель попал в ДТП.
По информации Следственного комитета, авария произошла ночью восьмого мая. Около 00:30 нетрезвый бесправник ехал по дороге «Н 2000 Бешенковичи – Асовец». На втором километре дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии погибли три пассажира автомобиля – 27-летний мужчина, 26-летний мужчина и 23-летняя женщина. 33-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями.
Водитель скрылся с места ДТП. Вскоре мужчину задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК РБ.
Очевидцев ДТП просят связаться по телефону оперативно-дежурной части УСК по Витебской области – +37533 399 80 44 (круглосуточно).
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Новости Беларуси. В Бешенковичах пьяный водитель попал в ДТП. По информации Следственного комитета, авария произошла ночью восьмого мая. Около 00:30 нетрезвый...
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