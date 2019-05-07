Танцы на МКАД и мошенничество. Жёны, испортившие репутацию своих мужей

Источник материала: Аргументы и факты

Женщины бывают непредсказуемыми. Но, когда священник Сергий Зотов оказался из-за своей жены в «ссылке», а бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон — на скамье подсудимых, вряд ли они понимали, насколько сильно. АиФ.ru рассказывает о супругах, которые своими необдуманными поступками заставили изрядно понервничать любимых мужей и даже испортили им карьеру.

Yaxana и депутат Алексей Яковлев

О том, что на нашей эстраде зажглась очередная «звездочка» под именем Yaxana, мы не знали ровно до того момента, пока начинающая певица не перекрыла две полосы МКАД, чтобы снять клип. 7 октября 2018 года многие водители испытали настоящий шок, увидев прямо на дороге трех девушек то ли в шортах, то ли в трусах, активно трясущих ягодицами. Возглавляла это полуодетое трио жена депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева Оксана. Надо ли говорить, что не все оценили жаркий «бути дэнс» в исполнении блондинки, а представители правоохранительных органов вообще остались к нему равнодушны. Yaxana пришлось предстать перед судом. Нарушительнице грозило 15 суток в изоляторе, но, поскольку Яковлева вдруг оказалась беременной, ее отпустили на свободу, выписав довольно скромный штраф: всего 20 тыс. рублей. Позже, когда любопытные подписчики начали спрашивать супругу депутата о третьем ребенке, женщина заявила, что потеряла малыша.

В итоге не только Оксане пришлось краснеть за свой поступок и приносить извинения. Алексею Яковлеву тоже предстояло не самое приятное общение с прессой и коллегами, более того, из-за проделок жены депутат экстренно вернулся из командировки. СМИ мужчина признавался, что дома его ждал «непростой» разговор с благоверной, и даже обещал, что жена больше не будет так творчески самовыражаться. Хотя если вы подробно изучите страницу Yaxana в Instagram, то поймете, что страсть к танцам у Яковлевых — это семейное. На самом деле народный избранник не стыдился поступка супруги. Иначе зачем бы он стал размещать скриншот статьи с заголовком «Подмосковный депутат, чья жена ради съемок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из „Единой России“» в своей социальной сети? Сообщить о своем уходе из партии можно было и без подобных иллюстраций. Кстати, Яковлев заверил общественность, что его расставание с единороссами не связано с вызывающим поведением Оксаны.

Оксана Зотова и священник Сергий Зотов

Конкурс красоты «Ты уникальная», который недавно прошел в Магнитогорске, — это вам не «Мисс Вселенная». Но если учесть возникшую вокруг него шумиху, то, пожалуй, он вне конкуренции. Поводом для небывалого общественного резонанса стало участие в нем косметолога, визажиста и по совместительству матушки Оксаны Зотовой. Глядя на ее фото с подиума, вы бы и не подумали, что на них супруга священнослужителя. Аналогичное впечатление было и от соцсетей женщины, но она удалила страницы после того, как в ее адрес стали поступать угрозы и шквал критики. Многие были недовольны тем, что Зотова участвовала в конкурсе красоты во время поста! В интервью Оксана спешила оправдаться: мол, не знала, что мероприятие пройдет 31 марта, ведь изначально у него была другая дата проведения. Когда же организаторы сообщили о предстоящих изменениях, тут же посоветовалась с мужем, а тот дал возможность супруге самой сделать выбор. Поскольку за плечами были десятки репетиций, Зотова пошла до конца, вот только ее решимость и выход в финале соревнования в платье с обнаженными плечами верующие люди восприняли в штыки. Более того, священника Сергия довольно быстро перевели из кафедрального собора Магнитогорска в небольшой храм села Фершампенуаз Нагайбакского района. Правда, уже в конце апреля «ссылка» подошла к концу. Вот она, плата за сомнительный титул «Мисс чувственность», который получила Зотова.

Священника из Магнитогорска Челябинской области Сергея Зотова, чья жена Оксана опубликовала откровенные фото и участвовала в конкурсе красоты, отправили служить в глухое село Фершампенуаз Нагайбакского района.

«Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается» pic.twitter.com/hpfIRmpabe — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 12 апреля 2019 г.

Пенелоп Фийон и экс-премьер министр Франции, кандидат в президенты Франсуа Фийон

На примере нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона весь мир мог наблюдать, как жена способна помочь своему супругу получить президентское кресло. Только черствое сердце не растрогалось от романтичной истории любви школьной учительницы Брижит Озьер и ее ученика Эммануэля. А вот некогда конкуренту Макрона Франсуа Фийону в этом смысле повезло гораздо меньше. Дело в том, что бывалый политик, которому пророчили президентское кресло в 2017 году, по сути, лишился возможности стать главой государства из-за своей жены Пенелоп.

Грандиозный скандал, который СМИ тут же окрестили «Пенелопагейт», начался благодаря разоблачительной статье в газете Le Canard enchaîné. В публикации говорилось о том, что мадам Фийон в течение восьми лет занимала должность помощницы своего супруга в Национальном собрании, а также пост литературного советника французского журнала Revue des Deux Mondes. Однако по факту она лишь получала хорошую зарплату, но не исполняла своих прямых обязанностей. Данный материал стал поводом для ряда проверок и спровоцировал резкое падение рейтинга Фийона и его вылет из президентской гонки в 2017 году. В апреле этого года стало известно, что политика обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением, а Пенелоп — в сообщничестве. Теперь каждому из супругов грозит десять лет тюрьмы и внушительный штраф.

Анна Тюменева и хоккеист, олимпийский чемпион 1984 года Виктор Тюменев

Известный хоккеист Виктор Тюменев умер почти год назад, но его имя до сих пор фигурирует в прессе благодаря супруге. Но не потому, что Анна Тюменева организовала фонд или какие-то мероприятия в память о нем, все намного банальнее. Женщина много лет занималась мошенничеством в сфере недвижимости и наконец-то получила за это реальный срок: семь с половиной лет колонии.

Эта история началась еще в 2008 году, когда супруга спортсмена и две ее знакомые начали под видом представителей компании «Донстрой» продавать квартиры в элитных новостройках со скидкой 50%. За свои услуги они брали деньги, которые и присваивали. В итоге клиенты аферисток оставались ни с чем, ведь к строительной компании никто из этой троицы не имел никакого отношения. Они просто грамотно подделали фирменные бланки «Донстроя» и получили доступ к его строящимся объектам, которые и демонстрировали потенциальным покупателям. Кроме того, Анна рассказывала им, что является женой олимпийского чемпиона по хоккею, а он якобы лучший друг руководителя фирмы. И если последний факт проверить было сложно, то первый не вызывал никаких сомнений. А разве может супруга такого известного человека обманывать? Как выяснилось, еще как может. За десять лет предприимчивая «бизнесвумен» незаконно присвоила себе 650 миллионов рублей! Сам Виктор Тюменев не дожил до суда над женой, и до сих пор неизвестно, знал ли он о мошеннических схемах Анны.