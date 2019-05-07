Трагедия: в Японии автомобиль въехал в толпу воспитанников детского сада, погибли два ребенка

В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей

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сообщает NHK. В Японии автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего пострадали 15 человек, из них 13 - дети. Двое детей скончались в больнице. Об этомNHK.





Как сообщается, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.





Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.





За рулем обоих транспортных средств находились женщины.



