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Трагедия: в Японии автомобиль въехал в толпу воспитанников детского сада, погибли два ребенка

08.05.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего пострадали 15 человек, из них 13 - дети


В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей
Nhk
  
В Японии автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего пострадали 15 человек, из них 13 - дети. Двое детей скончались в больнице. Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

За рулем обоих транспортных средств находились женщины.
 


 
 
Ссылка на источник 24
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