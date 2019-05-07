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Лукашенко выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
08.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи катастрофой SSJ-100 в Шереметьево, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Белорусский лидер также передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, накануне вечером самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. У лацнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СКР, в результате
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Глава Беларуси передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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