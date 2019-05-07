Лукашенко выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи катастрофой SSJ-100 в Шереметьево, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, накануне вечером самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. У лацнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.