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Лукашенко выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

08.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи катастрофой SSJ-100 в Шереметьево, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, накануне вечером самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. У лацнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По данным СКР, в результате катастрофы погиб 41 человек, выжили 37 – четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.



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Глава Беларуси передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 
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