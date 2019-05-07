Любовь и деньги: как молодые немцы финансируют совместную жизнь

Источник материала: Tut.by

Согласно репрезентативному опросу Объединения немецких сберкасс (Deutscher Sparkassen und Giroverband), проведенному несколько лет назад, у большинства пар в Германии есть общий счет в банке, с которого оплачивается общее жилье, покупка вещей для дома, продуктов, другие совместные траты. Среди женатых такой общий счет есть у четырех из пяти семей. Но общие счета есть и у тех, кто состоит в гражданском браке: 44 процента неженатых пар в возрасте от 25 до 34 лет ведут общие счета. Разумеется, это совсем не значит, что у каждого из них нет собственных, личных банковских счетов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Общий счет и четкие договоренности

Когда молодые люди в Германии селятся вместе, им приходится решать множество проблем, связанных с ведением общего хозяйства. Чем дольше они вместе живут, тем больше стираются границы между «моим», «твоим» и «нашим». Деньги — особенно вначале — чаще всего становятся поводом для конфликтов. Так было, например, у медсестры Николь с ее другом Дитрихом, электриком по профессии. Именно поэтому они решили открыть общий банковский счет.

«Когда мы завели общий хозяйственный счет, — рассказывает Николь, — ситуация изменилась кардинально. Раньше оплата за аренду квартиры и коммунальные услуги проходила через мой счет, а Дитрих переводил мне половину этой суммы. Но иногда он делал это с опозданием, объясняя это тем, что у него были срочные траты: допустим, на новый смартфон. Это меня раздражало, и мы решили отделить совместные хозяйственные расходы от личных».

Теперь установлен четкий порядок: Николь и Дитрих переводят со своих личных банковских счетов по 800 евро в месяц на общий счет, с которого оплачиваются аренда их квартиры, коммунальные услуги, страховки и продукты питания. За все прочее каждый платит сам.

Дитрих говорит, что все расходы, связанные с их автомобилем — бензин, страхование, текущий ремонт, — оплачивает он: «Машина — это святое. Она у меня была до знакомства с Николь, поэтому как я платил за нее раньше, так продолжаю это делать и сейчас». «Пиво и сигареты Дитрих тоже оплачивает из своих личных средств», — добавляет с улыбкой Николь.

Главное, считает молодая пара, чтобы были четкие договоренности, кто и какие несет расходы, иначе недоразумений, а то и ссор из-за денег не избежать.

Платит мужчина — или расходы поровну?

У Лидии с Карстеном пока нет общего счета. Два года назад студентка Кельнского университета переехала к своему другу — врачу-терапевту — в его собственную квартиру, за которую он, правда, еще выплачивает ипотечную ссуду.

«Эти расходы исключительно мои, потому что квартира — моя собственность, — объясняет Карстен. — Я хорошо зарабатываю, а Лидия только через год начнет работать. Пока она много времени уделяет учебе. Подрабатывает в кафе официанткой, но этого хватает только на еду и всякую повседневную мелочь. Все остальные расходы я беру на себя».

«Конечно, мне удобно не платить за квартиру, — говорит Лидия. — Раньше трудно было одновременно учиться и зарабатывать на жизнь. Стипендия мне не положена, а у родителей я деньги брать не хотела. Поэтому нередко запускала учебу. Теперь я сосредоточена на главном, и через год закончу университет».

«Я тоже был студентом и знаю, как трудно совмещать учебу и работу», — подчеркивает Карстен. Поэтому он берет на себя почти полностью все их общие расходы (что для Германии вовсе не очевидное дело).

Тридцатилетние Анна и Флориан — айтишники. Оба хорошо зарабатывают, и все общие расходы на квартиру они делят поровну. Общий счет контролирует Анна. Все, что есть у молодой пары в доме, куплено вскладчину: мебель в гостиной, кухонный гарнитур, телевизор и так далее.

Вместе с тем, у каждого из них есть и свой личный счет. «Это важно. Так мне не приходится оправдываться за то, что я купила новые туфли или платье», — улыбается Анна.