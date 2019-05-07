Запрет на посещение леса полностью снят в Гомельской и Могилевской областях

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси стабилизируется напряженная обстановка с лесными пожарами. В связи с этим постепенно отменяются ранее введенные запреты на посещение лесов в районах страны.

В частности, по состоянию на 8 мая, ограничения упразднили уже в 68 районах страны, в том числе полностью в Могилевской и Гомельской областях.

В то же время запрет продолжает действовать в 50 районах Беларуси:

Брестская область – 21 район (все);

Витебская область – 19 районов (все, кроме Бешенковичского и Поставского);

Гродненская область – 4 района (Гродненский, Берестовицкий, Волковысский, Свислочский);

Минская область – 11 районов (Мядельский, Логойский, Борисовский, Смолевичский, Минский, Воложинский, Дзержинский, Столбцовский, Пуховичский, Стародорожский, Любанский).