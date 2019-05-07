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Запрет на посещение леса полностью снят в Гомельской и Могилевской областях

08.05.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Запрет на посещение леса полностью снят в Гомельской и Могилевской областях
Фото из открытых источников

В Беларуси стабилизируется напряженная обстановка с лесными пожарами. В связи с этим постепенно отменяются ранее введенные запреты на посещение лесов в районах страны.

Запрет на посещение леса полностью снят в Гомельской и Могилевской областях Более 30 тыс. га леса планируется посадить в Беларуси в 2019 году

В частности, по состоянию на 8 мая, ограничения упразднили уже в 68 районах страны, в том числе полностью в Могилевской и Гомельской областях.

В то же время запрет продолжает действовать в 50 районах Беларуси:

  • Брестская область – 21 район (все);
  • Витебская область – 19 районов (все, кроме Бешенковичского и Поставского);
  • Гродненская область – 4 района (Гродненский, Берестовицкий, Волковысский, Свислочский);
  • Минская область – 11 районов (Мядельский, Логойский, Борисовский, Смолевичский, Минский, Воложинский, Дзержинский, Столбцовский, Пуховичский, Стародорожский, Любанский).

Напоминаем, что на сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений по регионам. Она обновляется ежедневно. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

 
 
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Ограничения продолжают действовать в 50 районах страны.
 
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