Саснович: Хочу «Бентли» для себя и отца

Источник материала: Tut.by

Белоруска Александра Саснович прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки мира японки Наоми Осаки в третьем круге турнира в Мадриде, сообщает Sports.ru со ссылкой на официальный сайт WTA.



Фото из инстаграма Александры Саснович

— Всегда приятно сыграть с первой ракеткой мира, и я надеюсь, что получится не как в прошлый раз [на US Open Саснович проиграла Осаке 0:6, 0:6]. Я сделаю все возможное. Мне нравится грунт, нравятся затяжные розыгрыши, большие стадионы. Я пользуюсь энергией трибун. Я ненавижу играть на каком-нибудь 17-м корте, потому что никто не смотрит, и это неинтересно. Я хочу играть на больших стадионах.

По-моему, в Австралии у меня все было хорошо, я провела три хороших турнира. После этого, наверное, психологически устала, потому что игра все равно была очень хорошая. Мне нравится. Но, конечно, я хочу прибавить.

Теперь у меня есть стабильность, есть тренер, отец всегда со мной. Я вернулась на грунт. В прошлом году я показала на нем не очень хорошие результаты, но мне кажется, я могу хорошо выступить. Почему нет? По-моему, грунт — мое лучшее покрытие. Они все мне нравятся, но грунт особенно, потому что я играю в комбинационный теннис. Мне нравится укорачивать, крутить подачу, я умею бегать, умею все. Мне нравится играть в теннис.

На грунте мне не нравится только одно: носки пачкаются. Волосы, кожа, все потом в грунте. Но если платят хорошие деньги, то это не беда. Шучу! Дело не в деньгах. Дело в том, что я счастлива на корте.

Мне нравится Мадрид. Это зеленый город, но в то же время деловой — интересное сочетание. Конечно, отличные магазины. Теперь я могу себе что-нибудь купить, потратить 10% призовых. Хотя, конечно, от этих призовых я 10% не потрачу [за третий круг Саснович получит 80 620 евро].

Но в начале турнира я видела сумку за 3000 долларов. Теперь я могу о ней подумать. Но в итоге я ничего не покупаю. Мне просто нужны цели, чтобы было интересно.

Сперва я хочу «Бентли». Хочу «Бентли» для себя и отца. Мы уже решили какую. Это не единственная цель, у меня их много. И я просто люблю играть. Люблю играть за тех, кто меня поддерживает, кто уделяет мне внимание. За маму, папу, сестру, бабушку, — отметила белоруска.

Александра Саснович также рассказала о своем новом тренере Владимире Платенике, который раньше входил в команду россиянки Дарьи Касаткиной.

— Пять лет назад, когда он еще тренировал Касаткину, я думала, что он единственный тренер не из моей страны, с которым я могла бы работать. Он любит свою работу, понимает теннис, и у него похожий менталитет.

Это было пять лет назад. Сейчас я ему позвонила и спросила, хочет ли он на меня поработать. Он сказал, что в топ-100 только три девочки, с которыми он хотел бы работать, и я одна из них. Было приятно.

Он хорошо ладит с моими родными. Семья — самые важные люди в моей жизни. Семья — это навсегда. Тренер? Не навсегда.

Владо мне нравится. Он хороший человек и очень хочет мне помочь. Я это чувствую. Думаю, ему со мной повезло (смеется). Но, наверное, мне тоже, — сказала Александра Саснович.