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Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с 4 предприятий Беларуси

08.05.2019 11:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 8 мая запретил поставки мясной продукции с четырех предприятий Беларуси.

Как сообщается в материалах службы, это связано с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Так, запрет касается колбасного цеха заготовительно-производственного комбината "Полесье", Могилевского мясокомбината, предприятий "Пинский кооппром" и "Ривиерагрупп".

Кроме того, продукция пяти предприятий будет подвергнута усиленному лабораторному контролю. Это компании "Александров" и "Бетпак", Брестский мясокомбинат, филиал Пружанского РАЙПО, Слуцкий сыродельный комбинат.

 
 
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Россельхознадзор с 8 мая запретил поставки мясной продукции с четырех предприятий Беларуси. Как сообщается в материалах службы, это связано с повторным нарушением...
 
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