Оценки пользователей и уроки танго. Как выбирать отель для отпуска?

Рассказывает Пепайн Риверс, директор по маркетингу сервиса бронирования Booking.com:
- Всё начинается с поиска: ищите жильё не только по месту расположения. Учитывайте все необходимые нюансы: наличие Wi-Fi, бассейна, фитнес-клуба или детского центра с аниматорами, возможность размещения с домашними питомцами и пр. Также обозначьте все достопримечательности, которые планируете посетить, и посмотрите, какой из вариантов размещения вам наиболее удобен.
- Обращайте внимание на оценку пользователей. Чем она выше, тем лучше отель. В оценках пользователей можно не только ознакомиться с мнениями, основанными на нескольких критериях (чистота, комфорт, местоположение, удобство, персонал, соотношение цена/качество), но и прочитать неотредактированные комментарии гостей. После изучения этой инсайдерской информации вы почувствуете, что уже побывали в том или ином отеле (например, на нашем сайте размещено более 90 миллионов реальных отзывов пользователей).
- Открывайте новые направления, основываясь на своих интересах и увлечениях. Отправляясь в путешествие, каждый из нас руководствуется своими внутренними стремлениями: попробовать блюда местной кухни, покорить самые крутые склоны мира или просто насладиться тропическим коктейлем на пляже. Независимо от мотивов, которые побуждают путешественников открывать новые страны, наша новая функция поиска по интересам поможет им выбрать направления, максимально отвечающие их представлениям. Предположим, вы хотите научиться танцевать танго или заняться скайдайвингом — просто введите в строку поиска ваше увлечение, и сервис моментально предложит вам десятки направлений для поездки.
- Не зацикливайтесь только на отелях. Всего существует порядка 30 типов размещения для туристов — апартаменты, виллы, хостелы, фермы, бунгало, иглу и даже лодки и дома на деревьях. Если вы найдёте уникальное жильё для своего путешествия, то запомните его на всю жизнь.
- Вступайте в контакт с отелем/владельцем объекта. Вы можете запросить поздний отъезд или дополнительную кровать, уточнить — открываются ли окна, сможете ли вы оставить багаж до вечера, если выедете в 12:00, и пр. Если вы не владеете языком, на котором говорит вторая сторона, интерфейс для обмена сообщениями автоматически переведет запрос.
- Не игнорируйте выгодные предложения. Оптимально — подписаться на рассылку электронных писем от сайтов по бронированию, они регулярно рассылают письма, благодаря которым можно сэкономить на отеле 20–30%.
- Бронируйте через специализированные сайты. Службы поддержки при возникновении любой проблемы помогут: к примеру, ваш рейс задерживается или при заселении в отель вы обнаружили, что реальные условия размещения значительно отличаются от обещанных. Служба поддержки выступит третейским судьёй. Пользуясь сервисом Booking.com, пользователь автоматически получает поддержку команды, работающей круглосуточно, без выходных. Её специалисты говорят на 42 языках, включая русский.
- Установите приложения специализированных сайтов по бронированию отелей себе на телефон. Так вы будете на связи с отелем всегда, а не только у компьютера.