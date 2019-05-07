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В двух регионах Беларуси среднее пособие по безработице превысило 30 рублей. Что можно купить на эти деньги?
08.05.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во многих регионах Беларуси в марте упало и без того небольшое среднее пособие по безработице. И только в некоторых областях оно незначительно выросло. При этом средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич неоднократно
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как по регионам отличается размер среднего пособия по безработице.
В марте среднее пособие по безработице упало в Брестской, Могилевской, Минской и Витебской областях. Эти выплаты превышают 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Минской областях.
По мнению властей, этой суммы достаточно белорусу, который оказался без работы и который через центры занятости пытается найти новое место. И это при том, что средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца.
На 30 рублей сегодня можно купить около 30 килограммов картошки. Или 29 килограммов картошки и бутылку подсолнечного масла на 800 мл на акции.
В соседних странах пособие по безработице заметно
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.
— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.
Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.
Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году
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В двух регионах Беларуси среднее пособие по безработице превысило 30 рублей. Что можно купить на эти деньги?
Во многих регионах Беларуси в марте упало и без того небольшое среднее пособие по безработице. И только в некоторых областях оно незначительно выросло. При этом...
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