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В двух регионах Беларуси среднее пособие по безработице превысило 30 рублей. Что можно купить на эти деньги?

08.05.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во многих регионах Беларуси в марте упало и без того небольшое среднее пособие по безработице. И только в некоторых областях оно незначительно выросло. При этом средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич неоднократно отмечала, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но безрезультатно. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65997.php

В двух регионах Беларуси среднее пособие по безработице превысило 30 рублей. Что можно купить на эти деньги?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как по регионам отличается размер среднего пособия по безработице.

В марте среднее пособие по безработице упало в Брестской, Могилевской, Минской и Витебской областях. Эти выплаты превышают 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Минской областях.

По мнению властей, этой суммы достаточно белорусу, который оказался без работы и который через центры занятости пытается найти новое место. И это при том, что средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца.

На 30 рублей сегодня можно купить около 30 килограммов картошки. Или 29 килограммов картошки и бутылку подсолнечного масла на 800 мл на акции.

Как среднее пособие по безработице отличается по регионам
Регион пособие в марте пособие в феврале пособие в марте в % от БПМ
Брестская 28,4 29,6 12,7
Гродненская 28,78 27,7 12,8
Могилевская 29,2 29,38 13
Гомельская 31,2 29,7 13,9
Минская 30,4 33 13,6
Витебская 27,9 30,4 12,5
Минск 25,04 23,72 11,2

В соседних странах пособие по безработице заметно выше, чем в Беларуси.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году запланировано выделение меньшей суммы из бюджета ФСЗН, чем в 2018 году. Если в прошлом году на эти цели было заложено 42,3 миллиона рублей, то на этот — 41,8 миллиона. Эти расходы вырастут только в Могилевской области.

 
Теги: Минск
 
 
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