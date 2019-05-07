Федор Конюхов на лодке пересек Южный океан





Об этом сообщается в репортаже «Первого канала».









Путешественник проплыл на судне больше 11 тысяч километров, тем самым установив абсолютный рекорд. Отмечается, что мыс Горн, к которому сейчас движется Конюхов, считается одним из самых опасных мест для мореплавателей.





«Здесь часто дует опасный ветер с Антарктиды. Погода быстро меняется. Наши моряки всегда восхищались Федором Конюховым, он умеет чувствовать море», — рассказал чилийский капитан яхты Диего Кирога, добавив, что Конюхов — единственный, кто мог отважиться обогнуть мыс Горн на весельной лодке.





Как отмечается в официальном Instagram-аккаунте путешественника, ожидаемая дата прибытия Конюхова к мысу Горн — 9 мая. «Далее начнется процедура взятия лодки на буксир, и, учитывая шестиметровые волны и ветер 60-70 километров в час, — это сложная и опасная задача», — говорится в посте.