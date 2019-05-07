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Федор Конюхов на лодке пересек Южный океан

08.05.2019 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан (наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду) на весельной лодке.


Об этом сообщается в репортаже «Первого канала».


Путешественник проплыл на судне больше 11 тысяч километров, тем самым установив абсолютный рекорд. Отмечается, что мыс Горн, к которому сейчас движется Конюхов, считается одним из самых опасных мест для мореплавателей.

«Здесь часто дует опасный ветер с Антарктиды. Погода быстро меняется. Наши моряки всегда восхищались Федором Конюховым, он умеет чувствовать море», — рассказал чилийский капитан яхты Диего Кирога, добавив, что Конюхов — единственный, кто мог отважиться обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

Как отмечается в официальном Instagram-аккаунте путешественника, ожидаемая дата прибытия Конюхова к мысу Горн — 9 мая. «Далее начнется процедура взятия лодки на буксир, и, учитывая шестиметровые волны и ветер 60-70 километров в час, — это сложная и опасная задача», — говорится в посте.

 
 
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Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан (наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих...
 
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