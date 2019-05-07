Путин и другие: кого Лукашенко поздравил с Днем Победы

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В частности, в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину он отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего.





"Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.





Сообщается, что Лукашенко также направил поздравительные послания президентам:





Азербайджана Ильхаму Алиеву, Армении Армену Саркисяну, Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, Молдовы Игорю Додону, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Грузии Саламе Зурабишвили, экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему президенту этого государства Касым-Жомарту Токаеву, президенту Украины Петру Порошенко и избранному главе этого государства Владимиру Зеленскому.









Также Лукашенко поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, главу Госдумы РФ Вячеслава Володина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Поздравительные послания направлены также Исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, Госсекретарю "союзного государства" Григорию Рапоте, главе Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.



