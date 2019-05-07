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В Кремле не нашли вины "Транснефти" в связи с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба"

08.05.2019 13:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства "Транснефти" в связи с попаданием "грязной нефти" в трубопровод "Дружба".

Песков обратил на это внимание, отвечая на вопрос, возможны ли отставки в руководстве "Транснефти" в связи сданным инцидентом.

"Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы, наверняка, видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства "Транснефти", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства сообщил о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Позже Сергей Баландин, Светлана Балабай (согласно базе данных СПАРК-Интерфакса, является гендиректором ООО "Нефтеперевалка"), Рустам Хуснутдинов и Владимир Жоголев (гендиректор ООО "Петронефть Актив") были арестованы. Им инкриминируется преступление по статье "самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору" (ч.4 ст.215.3 УК РФ).

Проблему с качеством российской нефти концерн "Белнефтехим" обнаружил вечером 19 апреля: содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. Возбуждено уголовное дело.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. В понедельник сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.

 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства "Транснефти" в связи с попаданием...
 
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