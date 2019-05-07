Лукашенко: Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее", - отмечается в поздравлении.

"Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села", - подчеркнул президент.

"Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим", - добавил глава государства.

А.Лукашенко пожелал в этот день всем добра, счастья и благополучия, а Беларуси - мира и процветания.