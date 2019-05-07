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Салют на 9 мая 2019 года в Минске. Где и во сколько смотреть?

08.05.2019 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом.   

По информации Мингорисполкома, праздничный салют прогремит 9 мая в 23:00.   

Салют будет состоять из 30 залпов, его дадут в шести точках Минска.  

Площадки для запуска салюта будут находиться в парке Победы, в парках имени Максима Горького и имени Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, в военном городке в Уручье и на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1.  

Минск вовсю готовится отпраздновать День Победы.  

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая (смотрите здесь).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом.    По информации Мингорисполкома, праздничный салют прогремит 9 мая в...
 
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