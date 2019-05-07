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Салют на 9 мая 2019 года в Минске. Где и во сколько смотреть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом.
Салют будет состоять из 30 залпов, его дадут в шести точках Минска.
Площадки для запуска салюта будут находиться в парке Победы, в парках имени Максима Горького и имени Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, в военном городке в Уручье и на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1.
Минск вовсю готовится отпраздновать День Победы.
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Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом. По информации Мингорисполкома, праздничный салют прогремит 9 мая в...
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