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Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»

08.05.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Восьмого мая в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов.  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора – Марию Крылатову.  

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.  

Место и дата прощания будут известны позже.  

Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»
Фото: krylatov.ru  

Евгений Крылатов умер на 86 году жизни. Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и анимационным работам. Среди наиболее известных песен – «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», «Лесной олень», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы».  

Народный артист России работал вместе с известными авторами – Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным. А его песни исполняли известные артисты.  
 
 
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Новости России. Восьмого мая в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов.   Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора – Марию...
 
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