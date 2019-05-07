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Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»
Источник материала: СТВ
Новости России. Восьмого мая в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов.
Об этом
Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.
Место и дата прощания будут известны позже.
Евгений Крылатов умер на 86 году жизни. Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и анимационным работам. Среди наиболее известных песен – «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», «Лесной олень», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы».
Народный артист России работал вместе с известными авторами – Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным. А его песни исполняли известные артисты.
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Новости России. Восьмого мая в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора – Марию...
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