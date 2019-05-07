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Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто
Источник материала: СТВ
Певец Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в США.
Последствия аварии артист
Макс Барских:
Артист также обратился с подписчикам и призвал всегда пристегиваться. «Обязательно пристегивайтесь – это спасет вашу жизнь».
Певец также прокомментировал свое состояние. По словам Барских, с ним все хорошо и не стоит переживать. Он вынес урок из произошедшего и понял, почему авария произошла.
Поклонники были шокированы страшным снимком и попросили артиста быть внимательнее на дорогах и заботиться о своей безопасности.
В конце апреля в серьезное ДТП по дороге в аэропорт
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Певец Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в США. Последствия аварии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке видно, что...
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