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Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто

08.05.2019 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в США.  

Последствия аварии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке видно, что автомобиль певца сильно пострадал – разбита практически вся передняя часть.  

Макс Барских:  
Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг.  

Артист также обратился с подписчикам и призвал всегда пристегиваться. «Обязательно пристегивайтесь – это спасет вашу жизнь».  

Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто
Фото: instagram.com/max_barskih  

Певец также прокомментировал свое состояние. По словам Барских, с ним все хорошо и не стоит переживать. Он вынес урок из произошедшего и понял, почему авария произошла.  

Поклонники были шокированы страшным снимком и попросили артиста быть внимательнее на дорогах и заботиться о своей безопасности.  

В конце апреля в серьезное ДТП по дороге в аэропорт попала певица МакSим. Из-за полученных травм ей пришлось отменить свои выступления.  

«Надеюсь, что я успею это сделать». В больницу к МакSим пригласили священника (читать далее).  
 
 
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Певец Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в США.   Последствия аварии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке видно, что...
 
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