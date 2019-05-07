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Пинск принял участие в акции "75 героических мест Брестчины"

08.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В минувшие выходные в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» съехались автоколонны со всего региона. Поводом стало проведение акции «75 героических мест Брестчины» под эгидой ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». Приняла участие в автопробеге и делегация города Пинска.







  В каждом районе было выбрано по четыре памятных места, связанных с Великой Отечественной войной. В нашем городе это мемориальный комплекс «Освободителям Пинска», дот Молчанова, гетто и мемориальный комплекс «Партизанам Полесья». Накануне автопробега его участники взяли землю с этих мест.







  В Бресте на площади Церемониалов активисты БРСМ провели митинг с возложением венков к Вечному огню и передачей мешочков с землей 75 памятных мест в музей Брестской крепости. А домой участники увезли с собой, зажженные от Вечного огня лампадки, которые будут доставлены к местам захоронения милиционеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.







  После официальных мероприятий за стенами крепости раскинулся «военный» лагерь, где гости попробовали солдатскую кашу и послушали песни тех лет.













  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора

 
Теги: Брест
 
 
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  В минувшие выходные в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» съехались автоколонны со всего региона. Поводом стало проведение акции «75 героических...
 
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